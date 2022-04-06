【是日通勝】

農曆三月初六

壬寅年 甲辰月 己丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、餘事勿用

忌：動土、開市、安葬

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、22、26、48

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：工作進度比預期落後，心情鬱悶卻無能為力。

金牛座：表現出虛心學習的態度，易獲身邊人的讚賞。

雙子座：社交運平平，易開口夾着脷，適宜保持沉默。

巨蟹座：做人有目標是好，但要求過高等於為難自己。

獅子座：很多事情需親自處理，有必要好好分配時間。

處女座：生活開支甚多，財政出現壓力，易入不敷支。

天秤座：縮減不必要開支，財政上可望立於不敗之地。

天蠍座：身心乏力，宜檢討作息規律，橙黃色助開運。

人馬座：理財有道，懂得未雨綢繆，多用灰色有着數。

山羊座：保持低調，別讓自己鋒芒太露，可避免是非。

水瓶座：身心疲憊，別強迫自己做些耗心費力的事情。

雙魚座：防人之心不可無，太易相信別人會讓你吃虧。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）虎 人緣佳

（跌）羊 易闖禍

鼠：運勢佳，事事順心，工作表現如有神助。

牛：工作運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

虎：人緣佳，話頭醒尾，能夠與人融洽相處。

兔：情緒欠穩，做事心不在焉，易犯錯撞板。

龍：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

蛇：做事得心應手，面對競爭壓力毫無懼色。

馬：財運稍遜，收入不理想，經濟壓力大增。

羊：是日沖煞，運氣欠佳，做事頭頭碰着黑。

猴：話頭醒尾，易取信別人，工作如魚得水。

雞：事事順利，處理大小問題均游刃有餘。

狗：財運一般，宜預留金錢應付意外開支。

豬：偏財旺，投資可小試牛刀，有意外收穫。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

適合嫁娶之月份

中國人重視意頭，對人生大事——嫁娶吉日更有着重要考慮。以下是中國傳統較為忌諱嫁娶的農曆月份，但正式的良辰吉日仍以堪輿學家為一對新人詳細擇日為準。

正月：適逢新春節慶，又有各式神誕，故不宜嫁娶，尤以正月十五前最為禁忌。

三月：清明在陽曆四月初，一般落入農曆三月，由於是「開墓」的日子，要祭祖掃墓，此月也不宜嫁娶。

六月：其實沒有特別的節氣宜忌，不過有人認為年中結婚會有「半世夫妻」之象，所以亦會避免。

七月：七月為盂蘭鬼節，即為「鬼月」，因為鬼門關大開而四周多鬼怪出沒，所以亦不利嫁娶。

九月：此月為重陽節，同樣因為要登高祭祖，亦應避免嫁娶。

選擇婚期時亦應避開父母生日月份，如果別無他選，亦不應舉辦大型壽宴或慶生活動，尤其是家中有體弱長者，更加容易忌諱受沖，可免則免。

紅白二事不能沖撞也是辦喜事的基本原則。如果籌辦婚事期間有白事發生，若逝者是遠房親戚，喜事應相隔四十九日才進行；如果是三代之中的親人過世，諸如祖父母、父母或平輩等，由於古代有守孝傳統，就應相隔至少三至六個月才舉行婚禮。