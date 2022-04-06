張學友揸槍搏盡唔怕傷　讓咪謝霆鋒唱主題曲

英皇電影《海關戰線》由邱禮濤執導，張學友、謝霆鋒、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、陳家樂等演出，今日（6日）舉行拜神儀式，由英皇集團主席楊受成主持，率領台前幕後誠心祈求拍攝一切順利！

相隔6年，再度接拍新片的張學友，與兼任動作指導的謝霆鋒首度合作，學友笑言霆鋒經常拍戲不用特別作準備，他說：「我太久沒有拍戲，不知道該如何作準備。」霆鋒說：「很久沒有演過好人，上一部（《怒火》）角色比較壞，今次《海》片是個比較正經的角色，希望可以調整一下。」

霆鋒首次擔任動作指導，問到會否為學友度身打造一套動作時，他指：「我很喜歡看學友哥哥演戲，他演得太好，最近由《喋血街頭》開始重溫他的作品！」學友聽罷開心回應：「知道霆鋒做動作設計好放心，從未試過做體能練習，今次只是博一博，埋位傷就傷，不傷就好彩，我是長輩他一定會對我好，總之放心交給霆鋒。」

對於學友與霆鋒是否有機會合唱主題曲，霆鋒笑指：「在學友面前，怎可說我是唱家班呢？」學友補充：「你是的，其實我拍戲以來都很少會自己提出（唱主題曲），多數都是別人要求才會唱，如果霆鋒唱的話，我就不唱留給他了。」

劉雅瑟在戲中飾演泰國情報員，她說：「霆鋒說會安排一些動作戲給我，當中有些被打的場面，就看他怎樣安排，現在還未有動作戲，他也未有對我有甚麼要求，之後一定會很嚴格。」雖然吳鎮宇未能出席開鏡拜神，但日前開工，鎮宇已預錄訪問片段。在戲中飾演海關高層的他表示，很久沒穿制服演出，見到疫情漸趨穩定，鎮宇相信能撐過這疫情順利演出。問到霆鋒今次任動作指導，會否希望對方為自己設計動作演出，鎮宇笑言：「不用客氣了，我們這些文藝片出身，着實應付不來，但很想看霆鋒任動作指導的作品是怎樣，可惜沒機會讓我展示身手，要等下次了。」