爆未婚夫食軟飯年花2千萬？傳趙本山女兒含淚悔婚

內地男星趙本山的女兒趙珈萱（球球）去年高調宣布接受男友求婚，但今日（7日）有消息指她悔婚，決定解除婚約！近年當網紅常做直播的她，被指在日前透過直播中含淚告白，說一早應該聽從父母的勸告跟男友分手，並展示男友的開銷記錄，原來男友在過去一年，花了她逾2千萬人民幣！消息爆出後立即登上熱搜榜首位，「#趙本山女兒解除婚約」在不足半日內，閱讀及討論量逾1.9億，網民紛紛指球球「不聽老人言，吃虧在眼前」，又指她竟讓男友狂花趙本山辛苦賺來的錢，把男友養成「軟飯王」！不過有內地媒體向球球的經理人查詢時，對方卻說：「就等着她正面回應吧！反正是假的，這事本身沒有多大，本來就是假的。」

農民出身的趙本山向來被指是內地演藝圈中「首富」，保守估計其身家逾50億元人民幣（約62億港元），被稱為「小品王」的他，經營影視及廣告製作外，又涉足主題樂園、煤炭等生意，更有指他是首個擁有私人飛機的內地藝人。身為趙本山掌上明珠的球球，因有個富爸爸，所以在父親的財力支持下，花費力驚人。去年她在直播中稱要買禮物給粉絲，稱要挑戰一天內花幾十萬，最後她跟好友到不同名店狂掃貨，最後花了約64萬元人民幣（約港幣79萬元）。