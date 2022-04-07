吳建豪認感情生活好好　渴望有自己的小孩

台灣歌手吳建豪(Van Ness)於日前愚人節宣布簽約Virgin Music(維京唱片)，成為Justin Bieber、Lady Gaga、Taylor Swift、Ariana Grande等國際級歌手師弟，正式進軍美國，身在英國西岸的Van Ness今午於網上舉行聽歌發布會，並播放其英文專輯的3首單曲《CHILL》、《It's On》及《Take a Ride》，當中預告《CHILL》將於明日（8日）中午於網上音樂平台上架。

他大談簽約新公司的由來，透露每次寫歌均以英文來寫，基於疫情關係，再加上之前腳傷，所以計劃一直在延遲，及後一次偶然機會下，速成了推出英文專輯的機會，不諱言深感不可意議、感恩及緊張，更笑指編曲方面，雖然開始時走亞洲模式方向，惟最終卻會有自然西洋風出現。他還表示新專輯與製作團隊跨越倫敦、日本、泰國及洛杉磯幾個地方完成，其中《CHILL》MV更是去年走到沙漠拍攝，不過當時是拍攝中文版MV，但及後卻被要求改製成英文版，他坦言當刻感到很「抓狂」，幸完成版本卻出奇地不錯:「其實整首歌很有動力，即表達一種精神，世界上每刻都有事情發生，但it's ok，不要那麼緊繃，放鬆一點去享受呢一刻。」

及後他接受亞洲媒體視像訪問，表示推出新專輯壓力力，因每次入錄音室錄音，每分鐘也是金錢，對於簽約國際唱片公司，他坦言既開心又榮幸，更指除了音樂事業，亦想嘗試一些不同的東西，如演戲之類，現時也有與不同製作人合作，問到可會與Lady Gaga、Justin Bieber等師兄、師姐等合作?他表示:「我當然希望可以，但也要看公司安排(外間以國際級歌手形容你，覺唔覺得自己地位提升?)其實我沒有想，但很謝謝他們，感恩有他們我鼓勵，很感動。(你首《It's On》是情歌，現在感情生活如何?)感情生活好好，跟家人的感情好好。」

身為安志杰一對仔女契爺的他，透露之前一直想來港探望他們，惟受疫情影響未有成行，幸最近安志杰一家正於美國，他們也有見面，更指契女已率先聽了其新歌，還邊聽邊跳，非常可愛，問到稍後可會舉行亞洲或美國巡迴音樂演出?他表示:「好想，有機會一定會開，加上美國我也有好多朋友、家人，很想表演給他們看。」

吳建豪也透露好友安志杰小孩出生時，當時立刻飛到芝加哥，隔天就把BB抱在懷裏。他渴望也能有自己的小孩，嚮往孩子們在身邊圍繞，目前他先擔任好友兒女的乾爹，目前是6個小孩的乾爸爸！