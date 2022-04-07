WWDC22線上舉行　VR裝置即將亮相？

每年一度的Apple全球開發者大會(WWDC)受疫情影響，自2020年開始轉到網上舉行，之前一直盛傳今年會回歸實體會議，但剛剛官方公布，今年將繼續以網上形式進行，舉行日期為美國時間6月6日至10日。

一如以往，今屆集中發表iOS、iPadOS、macOS、watchOS及tvOS的最新內容。開發者除可參與keynote發布會及State of the Union之外，還可參與資訊講座、學習實驗室，又或經數碼會面廳與其他與會者互動交流。另外，Apple亦將連續第三年舉辦Swift Student Challenge，歡迎來自世界各地的學生透過Swift Playgrounds app建立一個自訂主題的項目，並於4月25日前提交作品，詳情可瀏覽以下網站： http://apple.co/3j6RGxl

硬件方面，雖然Apple也曾試過在WWDC上發表新硬件，但去屆就打破慣例，而且今年3月已有iPhone SE 3、iPad Air 5、Mac Studio等多件新產品亮相，再推新手機、平板或電腦的機會似乎不大。反而熱傳已久、Apple首個AR/VR頭戴式裝置有機會亮相，叫人拭目以待。