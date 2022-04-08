足不出戶的生活，想維持生活質素，網上購物就幫到你，除了日常用品，還可以買到本地或外國的新鮮食材、方便的餸菜包或自煮包，按一個掣即送到你家門，宅男宅女都可以隨時隨地品嘗到美食。

酒店出品

酒店的餐廳美食，一向是質素保證。香港瑰麗酒店適逢3周年，推出不同的餐飲禮遇。除了旗下各餐廳推出「BEST OF ROSEWOOD HONG KONG」星級餐飲組合套餐，還有僅限於酒店網上商店發售的「ROSEWOOD AT HOME」自煮套餐，Chaat自煮套餐有香燒牛面頰、舊德里奶油咖喱雞及焦糖牛奶鬆餅。Holt’s Café的套餐就有布拉塔芝士及番茄沙律、香烤走地雞和大溪地雲呢拿千層酥。彤福軒有京葱燒遼參、老香櫞燜豬手及陳皮紅豆沙湯圓，各款套餐只要簡單加熱就食得。除此之外，HENRY近日引入不同的肉類產品，網店就提供44 Farms 農場牛腩肉、Berkwood Farms 農場豬肋骨、啤酒罐雞和熟食冷肉盤、配菜和芝士等（ https://bit.ly/3KaewA0 ），適合喜受烹飪的你。

一站式選購

大部分購物網站都有自己的主題，如主打日韓貨品、乾貨、水果、肉食或零食等，早前進駐香港的一站式購物網站The Grocery Club，內裏的貨品從世界各地搜羅，由肉類、各地有機蔬果、乳製品、有機意大利麵、醬料、加工的雞肉漢堡和餐酒等都有供應。較特別的是，網站提倡可持續發展，食物來源經嚴格挑選，如海鮮來至無污染深海以手工捕魚方式捕捉，再通過不同認證，加上可生物降解的包裝，感覺較環保。網站內亦有很多少見的食材，如意早前引入意大利Marango牛肉，這種牛隻由純種Black Aberdeen Angus、意大利Frisona和Maremma牛混種培育出來，經自由放養，脂肪比例較其他美國牛或澳洲牛肉低，肉味濃郁，本地少見零售，其他還有意大利的Niko Romito麵包系列、冰島的海鮮等，網站更會按季節和供應每日返新貨，如近日就推出Sun Black番茄、扁桃和應節的有機復活節朱古力蛋等，上網買餸都相當簡單。

宮城時令食材

網店「哈妃」主打日本高級食材，創辦人更會不時「分享美饌」，親身以優質食材炮製出各款色香味美菜餚，由於創辦人今年獲日本宮城縣政府委任成為「宮城縣推廣大使」，於是帶來更多當地時令優質食材，包括刺身級連殼生蠔、仙台牛、天然真鯛、宮城吉列蠔等，最近更帶來全新的「宮城食材料理包」，當中包括仙台牛扒、宮城元貝、宮城石卷蠔、天然真鯛、宮城鰻魚。品牌更請來3間人氣名店的行政主廚包括米芝蓮一星中菜餐廳行政總廚洪志光師傅、高級關東派江戶前鮨店壽司總廚梁偉立師傅及由前日本領事御用主廚三原光史先生，大廚們因應食材料理包材料而設計出7個不同食譜，大廚出馬，大家跟住做都可以變身星級「煮」人！此外，網店還有多款即食餸包及湯包供選擇，簡單加熱便是一餐高汁盛宴。