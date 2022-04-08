一晚使逾10萬！曾志偉飲醉斷片見人就派錢

無綫總經理曾志偉與錢嘉樂坐鎮擔任主持的無綫節目《講你都唔信》，播映最後一集，當晚由曾志偉自爆自己「醉酒秘聞」，向來一喝酒就出事的他，坦言「醉史」多到可以寫成書，最高的「斷片」紀錄是歷時8小時，他表示當日是出席洪金寶兒子洪天明的滿月宴，笑言當晚吃完翅後已「斷片」，所有事情都忘記，第二日有人打電話給他說：「志偉贏咁多錢，今晚請食飯啦！」但自己打開銀包看，原本有4千蚊，但玩在只剩400蚊。他再問其他人，才得當晚賭錢贏了10多萬，但事後將現場的人分了兩排「派錢」，聽者有份，然後再去夜總會及請食日本餐消夜，一晚便花光10多萬，志偉笑言：「我奉勸大家飲酒唔好太多，斷片最唔開心就係享受唔到個過程。」他愈爆愈多，又大爆有次與明星足球隊於酒店飲酒，飲醉了的他被「剝光豬」及以床單包好放於𨋢口，事後第二朝6時有位清潔阿姐叫醒他說：「曾生，你好難睇呀！你圍番床單返房啦，啲客人就出嚟食早餐喇！」

曾志偉出道多年，1980年加入新藝城，與麥嘉、黃百鳴、徐克、泰迪羅賓等人成立七人小組，被封為最強諧星，去年他受任TVB的副總經理兼行政委員會特別顧問，希望替電視台營運注入新的想法，後來訪問到TVB高層樂易玲，問曾志偉上任至今的表現？她透露曾志偉常常一開就是一小時的會議，連晚飯都忘了吃，讚他認真、親力親為。