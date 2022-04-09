節日主題Staycation　大吃大喝繽紛好玩

下星期就到復活節，有幾日紅假，加上有消費券加持，巴絲打有無諗過趁機一家大細齊齊來個宅度假呢？今次搜羅港九多間酒店推出的復活節主題Staycation，花款多多，總有啱大小老闆心水的選擇。

港島區

親子好玩選

位於金鐘的港島香格里拉於今個復活節，於4月15至18日推出兩個親子主題住宿優惠，分別是「復活節家庭樂住宿體驗」和「復活節奢華住宿連下午茶體驗」，前者包一晚住宿、兩位成人和兩位兒童的每日早餐、酒店消費額、高美食店手作禮品及兒童復活節禮品包；後者則入住一晚豪華客房或套房、兩位成人和兩位兒童享用豪華閣設施及服務、每日早餐、於客房內享用下午茶、高美食店手工製禮品、兒童復活節禮品包。住宿優惠更包括復活節朱古力彩蛋活動，讓小朋友於酒店不同角落尋找繽紛彩蛋。

必有相連房

同樣位於金鐘的JW萬豪酒店，由即日起至5月31日特別推出「JW雙倍喜悅」住宿優惠及家庭度假住宿優惠，均提供兩間相連客房，最多可同時4人入住。「家庭度假住宿優惠」適合一家大小來個親子假期，美食活動組合可於房內享用迎賓小食的薯片和汽水，以及3至4人分量的晚餐拼盤，包括沙律、自家製雞肉餡餅、香炸雞翼和雞錘、肉醬寬條麵、朱古力棒棒糖、自家製曲奇等。酒店更設趣味兒童活動如棋盤遊戲和美術小手工，以及可換取軟雪糕和曲奇的有獎尋蛋遊戲，在房內都可以玩得不亦樂乎。而「住宿優惠」則提供餐飲消費額於酒店餐廳或客房內用膳，還送上精選紅酒一瓶，閨密相聚不錯之選；兩個住宿優惠於星期一至四入住，更可延長住宿至24小時添呢！

繽紛豪華選

位於中環兼最近全新裝修的四季酒店，由即日起至4月18日推出「復活節家庭樂住宿套餐」，包括一晚客房、兩位成人及小童田園主題下午茶（美食包括蝴蝶杯子蛋糕、馬卡龍等）；兒童客房設有迎賓禮品（包括燒烤玩具、星光手電筒、填色繪本、蠟筆及彩色鉛筆、泡泡浴套裝），還有復活節曲奇餅裝飾套裝一套，於復活節周末入住更享一系列客房虛擬活動，包括繪製復活蛋、裝飾復活節袋及有獎尋寶遊戲，連續住兩晚或以上，更可於第二晚起每晚獲贈酒店消費額。此外，禮賓部更備有兒童桌上遊戲如Scrabble、Uno Flip、大富翁和籤籤入扣，一家大細過玩夠！

個性自駕選

個性化酒店奕居由即日起至5月31日推出「春日家庭遊」豪華住宿，一家大細可以連續晚豪華住宿，於酒店餐廳品牌豐富節日早午餐，仲可以逛主集及參加一系列趣味活動添！所謂家庭遊，即入住當天享用下午茶後，仲有兒童勞作包畀小朋友發揮創意，更可以全日試駕名牌房車（兒童迷你車）出遊，帶同餐廳安排的野餐禮盒，到公園野餐兼「自駕遊」，而房內可享免費Maxi Bar及無限點播客房高清電影。小朋友除了「自駕遊」，仲可以參加酒店於4月17至18日特設的兒童復活節工作坊，有尋找復活蛋、拋蘿蔔和裝飾復活蛋活動。此外，酒店於4月15至18日在Sky Lounge設有市集，展出多款自家設計的精選禮品，包括浴袍、薑味馬鞭草香氛蠟燭、餐廳自製瑪德琳蛋糕、朱古力塊、地中海酒莊佳釀等；大家更可選用可持續發展的木箱，自製禮盒添呢！

九龍區

高CP之選

位於交通樞紐旺角東的帝京酒店於4月15至18日、復活節期間推出「嚐．樂復活節住宿計劃」及「倍添嚐．樂復活節住宿計劃」，前者包一晚客房、品嘗花月庭全新「『Egg-citing』嚐．樂復活節」自助午餐，盡情品嘗應節美食，包括復活節鳳梨蜜燒豬肩火腿、香草烤羊髀、鮮茄肉丸釀兔仔農夫包、復活節朱古力手指棒棒、甘筍蛋糕等，仲可以欣賞「賓尼兔大巡遊」、大玩競猜復活蛋，以及參加酒店Facebook遊戲贏取豐富餐飲禮券等；而後者則包一晚豪華親子客房兩晚、房內享用復活節午餐（4位用）等。無論是一家大小或三兩知己都可以趁假日相聚大擦特擦！

實惠之選

位於油麻地的城景國際少有地推出以薄餅為題的住宿計劃，命名為「薄餅‧奇趣家庭住宿優惠」（即日至5月31日），顧名思義專為家庭而設，故包一晚精心布置的4人客房、兒童禮物及充滿童趣小帳篷，以及於房內享用薄餅套餐，有水牛雞翼、凱撒沙律、12吋薄餅（3種口味選擇）、肉醬意粉及甜品拼盤等。如果想與另一半過一個浪漫假期，大可以選擇「喜悅‧慶賀」住宿優惠（即日至5月31日），包一晚充滿浪漫布置的尊貴客房或尊貴套房、免費慶祝蛋糕並自選祝福語、葡萄汽酒，並於房內品嘗西式晚餐及翌日精選早餐等。

便捷之選

喜歡購物的或許對尖沙咀區情有獨鍾，位於廣東道的馬哥孛羅酒店由即日至4月29日推出「繽紛復活假期」住宿計劃，可於房內品嘗節日氣氛滿滿的節日限定甘筍蛋糕及雙人復活節海鮮烤雞晚餐，有自製海鮮包（大蝦、海螺、青口、小龍蝦及龍蝦）、水耕菜沙律配煙三文魚、原隻燒春雞配鵝肝松露汁、燒薯、甘筍及莧菜等；以及翌日自助早餐等。

饌嘗之選

同樣位於尖沙咀的型格酒店The Mira Hong Kong也由即日起至4月18日推出「復活節甜蜜驚喜之旅」，住宿套餐包一晚套房、房內享用Bombshell特意推出的Honey Bunny Fun-Fetti Bomb，最啱屋企有小朋友之選；如果是與另一半入住，大可以選擇城景或園景客房，可在房內享用內藏甜蜜驚喜的「小雞造型朱古力饌嚐」。此外，大家還可享免費迷你吧飲品及於房內享用2人晚餐，有前菜七味虎蝦天婦羅、黑松露野菌濃湯或傳統凱撒沙律；安格斯牛肉醬意大利粉或香炸走地雞或自家製松露菌雲吞及意大利芝士忌廉等，豐富又美味。入住期間，於酒店餐廳及酒吧餐飲享8折優惠、自選水療療程享8折優惠等。