【是日通勝】

農曆三月十六

壬寅年 甲辰月 己亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：安床、沐浴、栽種

忌：出行、嫁娶、祈福

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：13、26、34、35

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：投資前留意市場走勢，可減低入錯貨的風險。

金牛座：異性緣不錯，若有心儀目標，不妨邀約對方。

雙子座：久違的朋友跟你問好，有種喜出望外的感覺。

巨蟹座：多跟另一半分享快樂，可令雙方關係更和諧。

獅子座：近朱者赤，多跟樂觀的人靠近，心情會更靚。

處女座：人無完人，別對自己太苛刻，以免壓力過大。

天秤座：人緣佳，聯誼會友可盡興，更有人替你買單。

天蠍座：為處理私事耗費不少心力，小心公事被耽誤。

人馬座：花點錢吃喝玩樂可換來好心情，毋須太在意。

山羊座：很多事可暫時放下，何不讓自己悠閒過一天？

水瓶座：給自己一個獨處時間，有助清空內心的煩悶。

雙魚座：不想出街的話，就多陪伴家人，心情會變好。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 正財旺

（跌）蛇 運勢差

鼠：正財運佳，切記機會不等人，好好把握。

牛：做事快靚正，但要注意休息，保重身體。

虎：精力充沛，謀事獲朋輩支援，事半功倍。

兔：時來運到，無論做甚麼都能獲滿意成果。

龍：有伴侶者要檢點言行，避免爛桃花纏身。

蛇：是日沖煞，運勢欠佳，謀事要步步為營。

馬：享受眼前的快樂，不要把煩惱放在心上。

羊：話頭醒尾，易取信別人，工作如魚得水。

猴：減少固執，正面心態可為事業帶來轉機。

雞：悉心安排周末約會，可令桃花旺上加旺。

狗：貴人力撐，展現才華好時機，不要錯過。

豬：凡事力求完美，內心包袱大，舉步維艱。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

木星海王星在雙魚座

木星將與海王星於雙魚座相聚，木星的擴張和海王星的無邊界，令事情可無限伸展或超乎想像，亦會帶來過度樂觀及理想化的情況。在過往的經驗，不難發現木海合相令我們表現出對理想世界的期望和渴求，同時會付諸行動。

木星是太陽系最大的行星，在黃道走一圈約12年，代表擴張和為人類帶來學習的機會。木星會引領我們去尋找人生意義，明白道德和感恩的重要，也是眾所周知代表幸運的行星。海王星則是世紀行星，在黃道走一圈約165年，它有着強大的溶化力，能將所有邊界溶化，亦代表想像力、慈悲、身心靈、藝術、欺騙、藥物和理想世界，是一切無形虛幻的代表。

今年木海合相會為我們帶來甚麼影響？其中與海王星有關的娛樂創作會進入另一階段，大家還記得《阿凡達》這套電影嗎？那如同親身經歷的畫面，對未來世界憧憬的內容，就是上一次木海合相於水瓶座的產物。近幾年因疫情關係，影視串流平台已成為很多人的主要娛樂，或許今次木海合相在雙魚座，將會有更勇敢表達自己、更多獨立、更人性化、更深入探討內心世界的電視電影面世，觸動大家的心靈，面對真實的自己。人們對靈性充滿好奇，對他人都帶着慈悲，一種新的普世價值隨之誕生，這或許就是木海帶來的影響力。