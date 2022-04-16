東方日報C1：沙律求解約甩保錡　絕不復「合」

33E性感女神張沛樂（沙律）與男團ERROR成員保錡分手後，擘面不再是朋友。為了與前度劃清界線，去年底才加盟ViuTV旗下的沙律主動提出解約要求，重獲自由後更火速轉投「友台」懷抱，決定「重新出發」！

早前推出全裸大膽寫真集的沙律，年初被爆與「負皮王」保錡情變，其社交網刪除2人合照，之後索性取消關注保錡的社交網帳號，並親證雙方再沒有聯絡。近日沙律突然現身香港開電視的新節目《疫境中的餐桌》，據知她為了跟保錡撇清關係，早前主動向ViuTV提出解約要求，難怪斷言與保錡應該不會有合作機會！

沙律回復自由身後，即獲香港開電視邀請參與節目演出，她坦言跟ViuTV的合約並沒有衝突，因為已「和平分手」：「係雙方決定嘅，大家合作期間係以試合約嘅方式，但覺得唔係咁適合，所以咪決定咁囉。（解約關唔關保錡事？）梗係唔關佢事，依家都幾好，自由身，我唔想限制自己太多，鍾意做乜就做乜。始終人都係個別體，要識得放下，唔好太執着，去番自己最舒服、最開心嘅狀態，先有力量做到自己想傳達嘅訊息。」

作為藝人，沙律覺得自己有使命，希望憑個人知名度及影響力，向世界發放正能量，她說：「感恩身邊嘅人同事令自己成長，好多人唔清楚自己渴望同缺乏嘅嘢，我希望帶啲愛畀佢哋，等佢哋開心，唔再沉溺喺唔好或者負能量嘅氣場裏面，因為咁樣會令身邊人都唔開心。」問到可有新追求者？她笑言身邊一直有很多追求者：「我知道咩人適合自己，重點係我追求無條件嘅愛，雙方嘅靈魂可以傾偈。」

「總之開心就做」

除了為《疫》擔任嘉賓，她更透露5月會為香港開電視飛到泰國曼谷主持一個旅遊節目：「睇吓疫情之後嘅泰國有咩唔同，又會發掘啲新景點同好去處。」她已有連串計劃，會跟朋友籌備新歌及拍片，在疫境下發放正能量，她說：「係咪做歌手？我唔想將自己界定係歌手，唔想用名稱標籤一個人，總之開心就做。」

沙律為香港開電視拍攝的旅遊節目，正是由當年一手打造《3日2夜》的前無綫監製張志明負責，他過檔後除了炮製《疫》，亦趁疫情緩和之際、多國放寬旅客入境，即籌備海外版《重新出發》，目的地包括曼谷、澳洲、韓國、馬來西亞、新加坡、台灣及日本，日本篇由嫁了日本老公的前無綫藝人陳約臨負責，而張振朗舊愛陳芷尤已返回新加坡發展，由她主持該部分就最適合不過。至於本地版的Staycation節目亦在策劃中，除了藝人，亦有不少素人KOL拍片自薦參與。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：