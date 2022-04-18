《浪姐3》之逆戰︱阿Sa倒戈　孖Jessica對撼阿嬌

現在錄製中的內地節目《乘風破浪的姐姐3》其中一個亮點，就是鍾欣潼（阿嬌）和韓團少女時代前成員鄭秀妍（Jessica）會世紀同場，因早年阿嬌和「K先生」權寧一拍拖，之後傳出分手是因Jessica介入，不過身為阿嬌好姊妹的蔡卓妍（阿Sa）竟倒轉槍頭，同Jessica聯盟對撼阿嬌！今日（18日）網上流傳《浪姐3》第一輪公演的歌曲名單，見阿嬌和寧靜及趙櫻子同隊演唱《情書》，而阿Sa、Jessica及阿雅等則成為一隊演唱《要你管》，意味阿Sa聯同阿嬌的情敵發動「逆戰」。而今日阿Sa網晒露肩獨照派福利，相中的她戴了貓貓頭箍，因要遵守協議暫未能透露《浪姐3》詳情，故她只留言：「新嘅一星期又開始！」

和Jessica拍拖9年的權寧一，平時少更新社交網，但近幾年但凡Jessica生日，他都會發文冧女。今日是Jessica的生日，權寧一網晒和Jessica的拖手倒影照並留言：「Happy Birthday J, soulmate.」雖然未有公開正面合照，但他hashtag了Jessica並以「soulmate」來稱呼對方，可見在他心目中的地位十分重要。