新晶片旗艦機　鬥「智」鬥力

Qualcomm旗艦級處理器Snapdragon 8 Gen 1不經不覺已推出一個季度，這款快上代Snapdragon 888+足有20%，功耗下降30%的處理器，時至今日已成為頂級手機的標準配置。剛剛到港的OnePlus 10 Pro便在此基礎上加入Hasselblad (哈蘇)鏡頭，提供大師級調色效果，仲有勁多得意拍攝分唇！同場介紹埋其他同級機王，又睇吓邊款智啱你！

哈蘇功能

OnePlus 10 Pro的哈蘇相機模組由三顆鏡頭組成，包括內嵌IMX789感光元件的4,800萬像素的主鏡頭;提供150度視野的5,000萬像素超廣角鏡頭;以及800萬像素、3.3光學變焦的長焦鏡頭。專業拍攝功能包括光學防手震、12-bit RAW檔儲存、8K錄影、LOG格式電影錄製等，仲提供多個由哈蘇大師親自操刀的調色效果，營造不同氛圍。特別效果則有魚眼、移軸等，更特設哈蘇「XPAN」相機的寬景模式，可以拍攝65:24比例的黑白相，帶來與別不同的電影感。

此機採用6.7吋2k+解像度的AMOLED屏幕，屏佔比達92.7%，刷新率因應情況由1至120Hz自適應調節，打機相當流暢。雖然Snapdragon 8 Gen 1處理器的功耗不高，但機內特別使用5層3D無動力製冷系統，且支援HyperBoost遊戲引擎，有助減低遊戲幀率下降及增加屏幕反應。電池容積高達5,000mAh，同時對應80W快充，充滿只需32分鐘，用50W無線充電也只需47分鐘，省時高效！

超高刷新

Motorola Edge 30 Pro水貨早於年初到港，近日港行終於開賣。手機內建6.7吋Max Vision OLED屏幕，刷新率達到旗艦機也少見的144Hz，並搭載兩個5,000萬像素廣角及超廣角鏡頭，以及一個200萬像素景深鏡頭，支援OIS光學防震、8K錄影、HDR10+拍攝。此外它更搭載6,000萬像素前置鏡頭，像素之高屬市場首見。

耐用摺屏

vivo X Fold為同廠首部摺芒手機，內置航空級浮翼式鉸鍊，搭配UTG超韌玻璃，減低屏幕摺痕，並擁有達30萬次摺疊操作壽命。內外屏幕分別達到8.03吋及6.53吋，兩者均是居中開孔式設計，同樣支援屏下指紋辨識，並同擁2K解像度及120Hz刷新率。搭載Zeiss蔡司5,000萬像素四鏡頭，且是全球首部對應50W無線快充的摺芒手機。

極速對焦

Xiaomi 12 Pro搭載5,000萬像素三鏡頭，內置ProFocus極速對焦技術，可追焦人眼及對人臉自動對焦，避免拍攝對象或物件因移動而令相片失焦。超級夜景模式讓用戶在暗黑下也能清晰捕捉畫面，另具有平行時空、時間靜止和滑動變焦等拍攝特效。它是少數具有120W快速充電能力的手機，僅需18 分鐘即可充滿內部4,600mAh電池。

黑夜亮攝

Samsung Galaxy S22 Ultra把以往Note系才有的S Pen放到S系列內，同時又內置1億800萬像素四鏡頭，帶來黑夜亮攝、Auto Framing、VDIS技術校正、自動像素調節等等進階拍攝功能。配備6.8吋Dynamic AMOLED 2X屏幕，具備Vision Booster視覺強化技術及高達1,750nits的亮度，猛烈陽光下也能輕鬆閱讀。

市場最平

剛發表的iQOO Neo6是目前市場上最平的Snapdragon 8 Gen 1手機，雖然入場費僅2,799人民幣，但沒有將貨就價，有齊6.62吋120Hz刷新率AMOLED屏幕、屏下雙控感應、6,400萬像素三鏡頭、4,700mAh電池、80W快充等高端配置。針對打機它更設有獨顯晶片Pro，降低GPU渲染負荷及把遊戲插幀至120fps，配合六層立體石墨散熱系統，打機又快又涼！

遊戲而生

黑鯊5 Pro上月底發表，水貨旋即到港。一如過往它擁有大量為遊戲而生的硬件配置，例如6.67吋OLED柔性直屏支援144Hz刷新率及720Hz多指觸控採樣率 ; 內置新一代SSD + UFS磁盤陣列2.0技術，大幅加強儲存讀寫表現; 保留磁動力升降肩鍵 ; 並擁有5,320平方毫米的雙VC液冷散熱系統等。

車迷專屬

Redmi K50電競版集6.67吋120Hz OLED柔性直屏、後置6,400萬三鏡頭、JBL四單元喇叭及120W快充4,700mAh電池於一身，並設有第二代磁動力彈出式肩鍵及雙VC散熱設計。基於電競版打造的「冠軍版」更與Mercedes-AMG F1車隊聯乘推出，機身特別印有廠徽、方格旗花紋及碳纖維紋理，賽車迷實Like！