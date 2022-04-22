曾比特新歌MV女神助陣　親熱欠奉得個恨字

歌手曾比特（Mike）新歌《我以為》，延續其一貫的慘情歌路線，歌詞中不斷重複「我以為」三字，想表達出很多人都曾在愛情路上犯下這錯誤，一廂情願地以為自己所做的全是為了另一半好，但偏偏忽略對方真正的想法和感受，說到底就是二人之間缺乏溝通。Mike解釋：「喺一段關係中，我哋經常急住想同對方表達愛意，驚死對感受唔到，於是我哋諗盡辦法，以『我』嘅角度出發，用『我以為』最好嘅方式對待對方，但從未企喺對方嘅位置，切身處地為對方諗下，不斷將自己嘅諗法強加喺對方身上，只會令人喘不過氣，係一種負擔。」

今次MV找來KOL女神Cissy助陣，拍攝當日天氣寒冷，加上晨早開工，Mike見Cissy衣着單薄，特地請她飲熱檸水，成功獲得女神好評，Cissy表示第一次跟Mike合作，覺得他為人搞笑、好nice！Mike搞鬼道：「原先睇劇本，我以為同女主角有親密接觸嘅對手戲，點知發現原來佢喺MV裏飾演我嘅細妹，即時幻想破滅。」

MV裏面出現不少「蝦碌」情節，每次當你眼見一件事的時候，原來不是事實的全部，以輕鬆的手法帶出「我以為」的主題。例如有一幕，Mike在小巴上一直望着女主角的雙腳，原來是因為旁邊的乘客掉了耳機在地下。