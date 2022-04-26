Johnny Depp家暴案　呢款遮瑕膏爆紅？

Johnny Depp與前妻Amber Heard最近就家暴離婚案再次對簿公堂，更全程直播庭審內容，令到這單Juicy到爆的官司即時上熱搜，花生遍地！最Amazing的是，除了二人的證供惹人關注外，竟然有一款遮瑕膏在訴訟期間爆紅。究竟咩遮瑕膏咁巴閉，連Amber Heard都是擁躉，更因官司而成為熱話？即刻為大家解謎！

變庭上焦點

原來引起熱議的是美國化妝品牌Milani的四色遮瑕膏Conceal + Perfect All-in-One Correcting Kit。之所以成為庭上焦點，是因為Amber Heard的代表律師在庭上指她是用此產品遮蓋瘀傷。不過其後品牌火速發聲明反駁，表明產品是2017年發售，比起官司提到的暴力行為發生時間（2013年至2016年），足足晚了1年。此聲明一出，不但Johnny Depp粉絲大表高興，就連化妝控都對Milani及這款妝品大感好奇，上網熱搜一番。

品牌起底

Milani是來自洛杉磯的開架彩妝品牌，創辦人Laurie Minc原本是一位美術老師，主張「美麗應該是活生生的、真實的，並且每個人都能夠接觸的。」所以品牌一直以「為多元化的種族與美麗需求」、「給每一個人的奢華」為核心概念，研發涵蓋各種膚色又價格親民的美妝產品。加上標榜研發過程中「無動物實驗」，因而吸納了一大班粉絲，大獲明星紅模及人氣美妝Blogger喜愛。

至於今次在Johnny Depp與前妻家暴案中惹起熱議的Conceal + Perfect All-in-One Correcting Kit，屬#5色號，一盒就包含了橙、粉綠、粉紅和淺黃4種色調。橙色具淡化黑眼圈、粉綠色能校正潮紅和痘印、粉紅色有助提亮，而淺黃色有效減淡黑斑，是一款功效全面的遮瑕調色產品。可惜這款產品目前已停產，但品牌推出的明星商品如Conceal + Perfect 2-IN-1 Foundation And Concealer及Color Fetish Matte Lipstick也是網友激推的Must-have Item，有興趣的不妨上官網看看。

同場加映：其他美國遮瑕Hot Picks

大獲好評的美國遮瑕產品又點止一款？由NARS推出的光亮柔滑遮瑕霜就一直深受彩妝師和女生喜愛，其奢華質感能全面修飾肌膚，配合補濕及多重護膚成分和散光技術，能即時遮蓋瑕疵、淡化細紋和消除疲勞迹象，令肌膚加倍柔滑。加上有19款色調，適合不同膚色使用。由BOBBI BROWN推出的亮澤遮瑕套裝，亦憑着透薄輕盈質地及出色遮瑕功效，備受女生歡迎。套裝更搭配超幼滑碎粉，可時刻固定妝容，讓肌膚完美無瑕一整天。

同樣來自美國的人氣之選，還有Maybelline Fit Me柔滑遮瑕膏和benefit Boi-ing提采明亮遮瑕膏。前者蘊含30%水分及高分子透明質酸精華，水潤質感透薄無重，有效撫平乾紋，配以出色遮瑕度，使用時只需用指腹或化妝掃輕輕推開便能即時修飾瑕疵，效果柔滑自然。後者則是一款專為眼部而設的3合1遮瑕膏，集提亮、修正色調及補濕功效於一身，能瞬間提亮眼下肌膚，矯正黑眼圈暗沉顏色，有效遮蓋黑眼圈，絕對是完美妝容的好幫手！