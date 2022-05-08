封肚唔再生！楊茜堯做番全職媽媽　恨拍劇「抖氣」

去年底再做媽媽的楊茜堯（前名楊怡）為老公羅子溢（前名羅仲謙）誕下麟兒，與大女「珍珠」湊成一個「好」字，一家四口生活，幸福美滿。由劇集《家族榮耀》女主角，回歸全職媽媽身份的她，親力親為湊住兩個小朋友，直言比拍劇還辛苦，母親節會與家人留在屋企簡單慶祝，她笑言：「湊BB真係好攰，辛苦過拍劇，生完大女半年就去咗拍《家族榮耀》，已經唔記得咗湊初生小朋友捱更抵夜嘅感覺，依家所有感覺返晒嚟，有過之而無不及，亦戥我阿媽之前辛苦。阿仔就更難搞，好活躍、又大食，仲成日夜晚醒咗，令到我哋都瞓得唔好。老公又拍緊劇，唔係佢出勞力抱吓、氹吓瞓覺都好幫到手。」

她的一對仔女也是在疫情下出世，身為家長面對的巨大壓力可想而知，她說：「呢個世代好多人都唔生，有疫情就更加，我兩個都係『疫情寶寶』，疫情下要面對生存、抗疫問題，出街要戴口罩、冇得周圍去玩，身上唔係香水味、係酒精味，大人、小朋友都好大壓力，要學習忍讓，理解佢哋嘅情緒。」她與時下家長一樣，靠上網學習教育小朋友的心得，同時亦讓自已學習做個更好的人：「湊小朋友好多時都會忟憎，自己都多咗反省，因為要身教，唔想佢學咗自己啲唔好嘅嘢，要學習點樣同小朋友有溝通。」

擔當做「衰人」

管教小朋友茜堯擔當起「衰人」角色，令到她在女兒心目中的地位下跌，她說：「個女唔食飯發脾氣，亂掟嘢，都會罰佢獨處一陣，等佢冷靜吓，知道做錯。老公少佢所以都係做好人嘅角色，變咗個女好黐佢，爸爸又容易心軟呢，有乜就向爸爸求救，個女最鍾意婆婆、老公、工人姐姐先到我，我排位好低。不過，教小朋友大家就要配合，放手畀一個人去教。」

兩個夠晒數

喜歡小朋友的茜堯與子溢，兩年抱兩達成心願，對再生BB她則耍手擰頭：「兩個夠晒數，應該唔會再生，都同老公傾過，除非肯定再生係女先會再生，但邊有得肯定，呢刻唔會再生，真係好攰。」事業上，茜堯久休復出主演的《家族榮耀》大受歡迎，但她因要照顧小朋友，拍劇預計最快要明年，她說：「如果唔係疫情都會返內地商演，同埋去外地登台，都要搵奶粉錢，儲多個錢，畀仔女有舒適生活，但疫情要隔離就唔划算，有好劇本都想出去拍劇，順便可以休息吓，抖吓氣，哈哈。」