爆料到暈　全新日式丼飯

本地人趕時間會去茶餐廳吃個碟頭飯，日本人想吃個「快飯」，首選日式丼飯，丼飯的配料千變萬化，除有新鮮魚生，還有炸物、肉類和蔬菜等食材，加上醬汁來吃，滋味無窮，近日除有新款丼飯外，還有新開的專門店，讓大家有更多選擇。

廚師發辦丼

日本廚師發辦用料上乘嚴謹，每道菜式都很精緻，高質的丼飯也可達到這個水準。中環新開的日本丼飯專門店「海言どんぶり専門店」，推出15款傳統和創意丼飯，招牌的廚師發辧魚生飯，選用15款時令魚生，較別是有蒸鮑魚配肝醬、沙甸魚和青柳貝等少見的丼飯食材，鮮味十足。傳統組合還有江戶前散壽司、特盛藍鰭吞拿魚飯和燒新鮮鯖魚飯等。餐廳亦有推出新款配搭，如近年港人講求健康，特別設計特盛沙律配迷你丼飯系列，沙律有多款時令蔬菜和海鮮漬物，清爽開胃。

名古屋人氣丼

香港經常吸引外國知名餐廳來開分店，早前本地丼丼屋和日本名古屋人氣丼飯店鳥開合作，於觀塘開設聯乘店，新店供應多款日本受歡迎的鳥開丼物系列，包括獲獎的名古屋鳥開親子丼，丼飯選用當地交趾雞的雞腿肉配自製高湯煮滑蛋，另外還有芝子親子丼、牛肉壽喜燒親子丼、辛味噌親子丼和手羽先丼等，客人可揀選單點和定食。除此之外亦有新出品，如蝦天婦羅配碁子麵和鰻魚牛油果飯等，讓大家品嘗地道日本風味。

創意濃湯丼

米飯的食法有很多種，有些人喜歡加湯或茶做成湯飯或茶漬飯品嘗，太古城的北海丼近日推出2款創意的濃湯丼飯，至尊海膽海鮮丼有拿魚腩蓉、蟹肉、三文魚、三文魚子、墨魚和海膽，配鯛魚濃湯享用。另一款角切吞拿魚甜蝦丼有吞拿魚腩蓉、吞拿魚、甜蝦、蟹子、小柱和貝粒，配蝦味噌湯。除即時倒入熱湯一拼享用，也可在吃至一半時才加濃湯品嘗，滋味各有不同。