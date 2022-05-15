同李克勤師徒對決！炎明熹唱歌送父母感動到喊

由無綫與芒果TV製作的《聲生不息》最新一集中，克勤隊及千嬅隊各自派出3組歌手進行比賽，今次以「港樂與我的『一生所愛』」為主題，最精彩部分絕對是李克勤與炎明熹（Gigi）的師徒對決。

炎明熹夥拍劉惜君合唱《念親恩》，與家人分隔兩地的Gigi坦言選唱《念親恩》是有覺親情也是「愛的一種」，而編曲上亦大有玄機，劉惜君透露歌曲開場的《月光光》童謠部分，是由Gigi母親獻唱，為現場投下震撼彈。當惜君提及《念親恩》是Gigi想送給父母的禮物時，Gigi即時眼睛一紅，為免哭於人前，Gigi忍着滿眶淚水把頭向後仰，令全場觀眾感動。及後Gigi努力擠出笑容，並解釋面上的圖案意味着家人「陪伴」她一起獻唱：「今天我的臉上帶着你們，這個是爸爸、媽媽、我、弟弟和妹妹。」大會主持王祖藍接着補充指炎母亦是很有愛的人：「Gigi媽媽係抗疫護士，醫院有部機器由佢媽媽負責，如果佢媽媽離開，機器就唔夠人操作，所以佢媽咪一直緊守崗位，亦因為咁佢哋一直分隔兩地。」螢幕上還晒出Gigi童年時與家人的合照，看到Gigi細個雖然不是齊蔭頭，但依然相當可愛。

李克勤與毛不易就合唱《最佳損友》，克勤笑言曾將與毛不易的綵排片段傳給原唱者陳奕迅（Eason），豈料對方回覆「不要唱爛我的歌」，十分搞笑。另外，《最佳損友》作曲者郭偉亮亦有現身受訪，更指Eason當年錄歌時情緒相當複雜，全程眼濕濕卻又哭不出來。