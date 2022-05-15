【用牙膏說話】姜濤粉絲狂掃159支牙膏　前夫：保家庭幸福

男團MIRROR的人氣勁爆，而粉絲們「鏡粉」的威力也絕對不弱，有傳加入MIRROR官方歌迷會的人數，在不足兩星期內已超過8萬！「鏡粉」們近日為撲演唱會門票心力交瘁外，當然不忘購買偶像代言的產品，正所謂「Happy Wife, Happy Life」，身為「鏡粉」的另一半「前夫」們，為保家庭和諧及婚姻幸福，當然要出錢又出力，支持到底！近日有名「鏡粉」的「前夫」在社交網專頁「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發貼，上載一張女兒躺在地上，身旁放有高過她的159支牙膏的相片，震撼又壯觀：「159前夫」留言：「我老婆買牙膏買到我以為我屋企開藥房。#女女張床可以掉 #直接瞓上去 #屋企變藥房 #牙刷仲未放出嚟 #我暈了」

由於姜濤近日成為牙膏代言人，並會有多款月曆及特別閃卡隨機附送，「鏡粉」們為了集齊以上月曆及閃卡，不惜大手入貨，更有商店推出1,188元的「套餐」：72支牙膏並送齊各款月曆及閃卡！「159前夫」公開這張「牙膏高過個女」的照片後，迅即吸逾2萬個Like，大批「前夫」及「鏡粉」爭相討論，網民笑言：「刷到牙痛！」、「一間藥房都冇咁多！」、「159支，一個月用一支都要用13.25年，你個女都18歲了！」、「刷到個女都變大人！」更有網民介紹「牙膏20種隱藏用途」，更有個別網民擔心未能物盡其用造成浪費。

「159前夫」再發文補充指是會作慈善用途：「見大家替我家女兒嘅牙齒健康咁擔心，已問清楚老婆，牙膏牙刷全部會攞去捐畀基層人士。盒上面嘅姜生貼紙係佢自己貼上去的，各位前夫唔使因為買唔到印有姜生樣嘅牙膏盒而跪玻璃。」

另外，日前稱會在本月底飛往美國的姜濤，被猜測到當地是為演唱會秘密練兵，今日（15日）他網晒多張做鬼臉的自拍照並留言：「終於可以休息一下了」網民估計他可能提早出發，並紛紛叫他好好休息。