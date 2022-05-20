家福會舉辦「Homeland」家庭市集

【營業資訊】家福會將與白紙市集合作，於5月21及22日(星期六至日)在中環PMQ元創方舉行以「家庭」為主題的首個大型市集，市集更邀請到人氣插畫師 Oh…little sweet作為活動的設計師。

「Homeland」 家庭市集是家福會「家福月」的重點項目，有關詳情如下:

日期︰2022年5月21-22日 (星期六至日)

時間︰11:00am-7:00pm

地點︰中環PMQ(地下Courtyard & Marketplace 及二樓 The QUBE)

內容︰手創市集、手藝工作坊、即影即有攝影、大型打卡位、主題插畫展覽、攤位遊戲

手創市集︰為大家帶來「家庭友善」的手作品牌、企業及機構，既可以逛街購物，又可以支持宣揚「家庭幸福」的單位。

大型打卡位︰與「最緊要一家人」代表「家樂BB」及插畫師 Oh...little sweet 的專頁角色「小湯圓」及「發呆珍珠」打卡留念，大人小朋友都一定會喜歡。

手藝工作坊︰為公眾物色特色工作坊，免費參與，讓更多人認識本地不同的工藝種類，支持本地手作人。

「全家福」沙龍︰現場提供古典攝影即影即有服務，將「幸福」一刻攝下，留下美好回憶。

主題插畫展覽︰透過 Oh...little sweet 充滿溫度的插畫，回應家福月主題「轉變中的家庭幸福」，與大家認識家庭的多元性，亦希望鼓勵大家努力尋找自己的幸福。

遊戲區︰悠閒地逛市集之餘，更會發現一家大小都玩得開心的遊戲攤位，獲得小禮物之餘，最緊要一家人開心幸福。

歡迎大家出席「Homeland」家庭市集，於溫暖的陽光底下，與家人於假日共享家庭時光，一起在轉變當中繼續尋找屬於自己的幸福。

Welcome to Our「Homeland」