本日日本：小嶋陽菜監製品牌聯乘　注目下午茶限定登場

日本女團AKB48前成員小嶋陽菜，2017年離隊後轉戰商界，創立自家美容及服裝品牌「Her lip to」，搞得有聲有色。為慶祝品牌誕生4周年，於6月1至30日期間與W大阪（W Osaka）酒店合作推出名為「HER LIP TO AFTERNOON TEA」的聯名下午茶。今次的餐單是由小嶋與酒店總廚合作構思，從細節中表達出品牌的世界觀。餐前的Welcome Drink是以車厘子糖漿和洛神花茶配以牛奶製作而成的無酒精雞尾酒，下午茶包括6款甜品及5款小食，以Her lip to標誌性的車厘子圖案和玫瑰花瓣裝飾，並用重現W大阪外觀的黑色盒子盛載。當中的玫瑰馬卡龍於W大阪馳名的馬卡龍上面飾以「Her lip to」標誌，玫瑰花的味道亦十分特別。酒漬車厘子雲呢拿慕絲則是用馬達加斯加的雲呢拿製成濃郁風味的慕斯，配以略帶酸味的酒漬車厘子，味道平衡。此外還有車厘子撻，於批上配搭意大利馬斯卡普忌廉，與酸甜口味的車厘子組合而成。另外還有車厘子水果三文治、枝豆吉拿棒巴馬火腿、翠玉瓜魷魚鹹批等等，採用大量時令食材，讓大家品嘗初夏滋味。每位7,500日圓（約HK$450）。