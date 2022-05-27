股票您問我答：轉倉入中銀股票戶口 手機APP幾個步驟搞掂！

劉佩玥Moon一向都有買開股票，自從上次聽完中銀香港個人數字金融產品、股票及結構性投資業務處助理總經理姚益煇Banco介紹銀行證券戶口嘅好處，心思思想轉用銀行做交易。

Moon：Banco呀，大家咁熟，你可唔可以幫我去分行留個位呀，我想去搞股票轉倉呀，但係又無時間排隊（單眼）

Banco：阿Moon，陪你排隊唔係問題，不過其實用手機銀行APP都可以做到股票轉倉㗎，啱晒你哋呢啲時間唔夠，又熟手機操作嘅後生仔女！

Moon：咁方便㗎？會唔會好難整㗎？可唔可以而家教我整埋？

Banco：好簡單姐！首先用手機開啟中銀香港手機銀行APP，喺目錄揀「股票」，再撳「股票存入／調撥」，之後選「存入股票」，先揀港股、美股或A股，同埋輸入你本身嘅證券戶口資料，然後輸入你想轉倉嘅股票冧把、名稱同埋股數，確定資料無錯之後，就可以送出，存入就等我哋處理！但都要提一提，你記住要去相關機構完成埋轉出手續！

Moon：真係簡單幾個步驟就做到！手機銀行嘅指示都好清晰！咁我點知幾時成功轉到倉㗎？

Banco：你隨時撳入手機銀行證券戶口度，睇返你嘅「交易紀錄」，就可以見到喇。

Moon：真係好方便呀，咁以後銀行同股票交易都一APP搞掂，又方便又安心！

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