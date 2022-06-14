東冲有料到：泰國人的堅持

最近發現了一間跟曼谷市中心有點距離的法國餐廳，無論內外都是正宗英式風味，並能從中感受泰國人的堅持。（胡慧冲提供）

為了拍攝新節目，四處去尋找值得拍攝的新地方，剛剛便發現了一間意想不到的法國餐廳。

話說這間餐廳位置跟曼谷市中心有點距離，但佔地達誇張的四畝，內裏全是英式的房屋，不過讓你在英式房屋裏用餐卻並非最大賣點。原來這些房屋原是屬於曼谷市一位政治猛人，但因為某些原因已放租予他的一位好朋友，該名友人本身是一位泰國航空公司的機師，別誤會因為失業所以轉行做餐廳，他現時依然有幫公司飛去歐洲及其他地方，開餐廳不過是副業。

餐廳最厲害的地方是用餐地方是於一所英式古舊大屋內，無論是一樑一柱、抑或小至一個燈制開關，都係全從英國進口！

採訪期間更讓我們參觀了政界猛人的住宅，住宅內的書房、飯廳、客聽均全是英式，就連窗簾、門鐘等均亦係英式味道。據稱當年該猛人專登由曼谷請設計師裝修師傅一干人等去英國考察，並於當地搜羅眾多材料及二手傢俬回來，他聲稱不是刻意去仿製一個英國，而係搬一個英國回來，能夠成事完全係基於他們的堅持。

今時今日這個如此英式的地方已成為一個可以讓遊客到來的地方，只需付約THB3,000（約HK$682），就可以到來享受一頓法國餐，並且參觀當中的建設，絕對係物超所值。可見泰國人也有他們的堅持。

胡慧冲