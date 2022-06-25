大家樂推全新品牌企劃 —「有大家，就有大家樂」

《我的善忘爺爺》：小時候爺爺帶着小女孩到大家樂吃下她第一口焗豬扒飯，長大後卻因爺爺患上認知障礙症而差點錯過對方。(客戶提供)

【營業資訊】迄立香港逾50載的大家樂陪伴香港人經歷高山低谷，時代變遷，唯一不變的是「大家」在大家樂留下的回憶。大家樂今天宣布推出全新品牌企劃「有大家，就有大家樂」，希望喚起「大家」在大家樂製造的各種美好回憶。為隆重其事，大家樂於6月24日起呈獻一連三輯簡單而真摰的生活小品，記錄屬於這個時代的命題。率先播出的《我的善忘爺爺》，以認知障礙症患者為主題，希望提醒大眾多關心身邊長者，亦藉此加強社會對認知障礙症患者的關注。

大家樂以行動向認知障礙症患者送上支援，由7月1日至8月31日，大家樂快餐發起「關注認知障礙症患者」捐款活動，每售出一個「招牌焗豬扒飯」，將向香港認知障礙症協會捐出港幣一元，以支持用作照顧認知障礙症患者日間中心的營運開支。此外，大家樂亦已成為香港認知障礙症協會的「認知友善好友」，該協會亦會為大家樂門店前線員工提供應對認知障礙症患者的培訓，以助員工在日常工作中為患者提供適切的服務及協助。

「有大家，就有大家樂」品牌企劃三部曲帶出三個社會課題 —「錯過」，小時候爺爺帶着小女孩到大家樂吃下她第一口焗豬扒飯，長大後卻因爺爺患上認知障礙症而差點錯過對方；「距離」，情人為了小事冷戰令二人距離愈來愈遠，卻在大家樂用一頓飯的時間和好如初；「離別」，

感情要好的幾兄弟過往常常在打波後，到大家樂享受下午茶的時光，卻因有人移民而面臨離別。一直以來，大家樂就在這裏與大家經歷甜酸苦辣。短片的主題曲由炎明熹（Gigi）主唱，希望提醒大家珍惜在一起的時光，回味一份熟悉的味道。

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示：「大家樂五十多年來與幾代的香港人一起成長，與社區有着密不可分的關係。我們相信最珍貴的回憶，往往是從人情味濃的生活小事中拼湊出來，而過往我們一直感激有『大家』陪伴大家樂不斷成長與進步，無論何時何地，我們希望繼續做好香港人的大食堂。」

故事簡介：

《我的善忘爺爺》 – 24/6 首播

孫女自小與爺爺感情要好，但長大後因爺爺患上認知障礙症而逐漸疏遠。一次爺爺突然走失，孫女幾經波折終於在大家樂找到爺爺，兩個熟悉的身影一同坐在大家樂品嚐美食，重拾昔日美好回憶。

《我的 WFH 男友》– 30/6 首播

同居情侶因為在家工作(WFH)的工時很長，生活出現「時差」，兩人連吃一餐飯的相處時間也沒有。正當女友下決心撇下對方，獨自在大家樂享受一人時光時，男友突然出現，一同品嚐美食，同時兩人明白相處要「趁熱」，更明白陪伴的真諦。

《我的同班巴打》– 7/7 首播

四位昔日同班的好兄弟時常相約打波，一同成長，卻因其中一位即將移民而面臨離別。雖然不能相聚，但四兄弟決定換個方法見面，大家坐在電腦面前相聚，各人吃着由細食到大的大家樂焗豬扒飯，四人無論相隔多遠，真摯的笑容永遠不變。

大家樂的新品牌口號「有大家，就有大家樂」設計概念：

上半部分「大家」二字的兩圓點代表眼睛，組合出隱藏笑臉，象徵有「大家」就可以創造無限歡樂；而下半部分「大家樂」三個字的三個圓點，則分別代表大家樂、顧客與員工有着密不可分的關係。