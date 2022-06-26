旗艦Wi-Fi 6E到港　全球首創四頻？

NETGEAR Orbi RBKE963速度達到四頻AXE11000，規格在目前Mesh中數一數二。售價：約HK$14,600 (陳志滔攝)

自從通訊辦發出Wi-Fi 6E設備的標準化指引後，獲牌照的Wi-Fi 6E產品陸續在香港上市。繼TP-Link後，輪到Netgear接力發表市場第一個四頻Wi-Fi 6E產品Orbi RBKE963。

Orbi RBKE963為一套三件的Mesh套裝，設有黑、白兩色，外形簡潔並採用4×4隱藏天線，賣相討好。它共提供16個WiFi Streams，支援高達10.8Gbps AXE11000的WiFi速度，頻段則在2.4GHz、5GHz及6GHz之外增加一個5GHz頻段，設計為全球首創，此頻段專門讓主機與分機連接，避免使用既有頻段分薄頻寬資源，上網自然更快更穩。

連接方面，主機的WAN埠支援10Gbps寬頻，而主機及分機都有1個2.5Gbps Multi-Gigabit LAN及3個Gigabit LAN埠，其中前者更是獨立存在，而非與WAN埠共用，令相關裝置可盡用2.5Gbps頻寬。此機現已上市，惟價錢唔平，而且沒有兩件裝發售，三件裝的覆蓋範圍達到9,000平方呎，較適合辦公室使用。

同場加映：戰機Router

同期上市仲有Nighthawk RAXE500，造型激似隱形戰機，採用三頻設計，6GHz、5GHz和2.4GHz各有4個WiFi Stream，合共提供10.8Gbps總頻寬。另具備1個2.5Gbps Multi-Gigabit WAN/LAN埠、1個Gigabit WAN埠和4個Gigabit LAN埠。