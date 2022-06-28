香港哥爾夫球會首辦「香港哥爾夫球會同樂日」　7月1日免費體驗活動兼盡情打卡

【特約報道】香港哥爾夫球會將於 2022 年 7 月 1 日（星期五）下午 2 時至 6 時，首度於粉嶺球場舉辦「香港哥爾夫球會同樂日」，慶祝香港特別行政區成立 25周年。活動當天，公眾可以免費進入粉嶺球場舊場 1 號至 8 號洞，參觀「蝴蝶園」，探訪非洲陸龜，在綠油油的百年球場散步及打卡，更有攀樹體驗活動和樹木導賞等豐富活動，讓一家大小在香港逾百年歷史的國際級球場度過悠閒的一天，輕鬆歡樂賀回歸。「香港哥爾夫球會同樂日」費用全免，歡迎公眾人士預先登記或即場參加，活動當天將有免費穿梭巴士接載往返。有興趣參與的公眾人士即日起可到球會網站預先登記，凡預先登記參加者將可獲球會送出精美禮物一份。公眾人士可在入場時掃描二維碼，用智能電話下載「香港哥爾夫球會同樂日」活動地圖。12 歲或以上之入場人士需符合「疫苗通行證」之要求方能入場。入場人士須遵守最新公共衞生防護措施，包括在入場前接受體溫檢查、在場內佩戴口罩及與他人保持最少 1.5 米社交距離。

在國際級球場體驗高球樂趣

粉嶺球場設有 3 個 18 洞國際級球場，分別為舊場（Old Course）、新場（New Course）和伊甸球場（Eden Course），是馳名國際的高球比賽場地。舊場更有逾 110 年歷史，場內品種珍貴的古樹隨處可見。

為推廣高球活動，活動當天香港哥爾夫球會將在舊場設「高爾夫球體驗」活動，參加者可獲球會教練指導，利用膠桿和膠波學習開球和打球姿勢等基本技巧。

攀樹體驗活動寓保育於遊戲

來自樹木拓展學會的專業樹藝師將為小朋友提供康樂攀樹、三角床、林間飛渡 （zipline）和樹木導賞，讓小朋友盡情「放電」，同時學習保育知識，認識樹木與人類的生活息息相關，明白珍惜樹木的重要性。

欣賞百蝶飛舞及珍貴物種

位於舊場第 8 洞附近的「蝴蝶園」是球會的生態保育措施之一，種植了不少蝴蝶友善的植物，吸引蝴蝶聚居、覓食和產卵。根據球會聘請的環保專家的生態普查，約有 113 種蝴蝶出沒於「蝴蝶園」，包括一身金黃色、被譽為香港最漂亮蝴蝶之一的裳鳳蝶。

參加人士有機會近距離觀賞蝴蝶。參加者亦有機會探訪由球會收養的非洲陸龜，與罕見動物近距離接觸。

三級歷史建築乘涼打卡

在「蝴蝶園」附近的小食亭是有逾百年歷史的三級歷史建築。這座涼亭採用了中國古代皇家建築常用的廡殿頂設計，屋脊上的瓷製裝飾典雅，在香港極為罕見，是粉嶺球場的另一打卡熱點。

漫步球場 欣賞古樹

香港哥爾夫球會的舊場自 1911 年啟用，球道被古樹環抱，活動當天全面開放的舊場第 1 至 8 洞景色怡人。球場中的小山丘、羊腸小徑、古樹群、荷花池等盡是絕美打卡位，更內藏珍貴的自然生態，攝影發燒友必不能錯過。入場人士亦可以用智能電話，掃描大會在地圖標示的珍貴樹木二維碼，下載有關樹木簡介。

香港哥爾夫球會在舊場 1 號至 3 號洞設「日落步行徑」，每天晚上 6 時至 10 時開放。活動當天「日落步行徑」在 「香港哥爾夫球會同樂日」結束後照常開放。

「香港哥爾夫球會同樂日」詳情如下：

日期：2022年7月1日

時間：下午2時至下午6時

地點：香港新界上水粉錦路公路1號

交通： 免費穿梭巴士往返上水港鐵站C出口至粉嶺球場，服務時間由活動當天下午2時20分至6時40分，每20分鐘一班車。

入場人士亦可在上水地鐵站乘搭77K巴士、57K小巴或的士前往球會，如步行則需15至20分鐘。

溫馨提示：請按照活動當天的天氣，自行攜帶足夠食水和防曬用品或雨具。入場人士可

自備水樽進場，場內設加水站。

惡劣天氣特別安排：如3號或以上熱帶氣旋警告信號或紅色或黑色暴雨警告信號生效，「攀樹體驗活動」將取消。

如8號或以上熱帶氣旋警告信號或紅色或黑色暴雨警告信號生效，「香港哥爾夫球會同樂日」將取消。