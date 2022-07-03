輕入門手機　大電池仲識美顏

大電池手機並非新鮮事，只不過以往多在高檔次型號出現，近期情況卻有點改變，輕入門手機一樣有大電池，而且更是6,000mAh之大，說的是HUAWEI新抵港的nova Y70。它是同系列最長氣型號，通話時間約44.22小時，備用時間約549.02小時，在5%低電量時更會自動啟動低電量模式，最長待機12小時，用戶基本上無需帶「尿袋」出街。

此機採用6.75吋 FullView全面屏，屏佔比高達90.26%，並支援智能調光及夜屏模式，降低屏幕亮度和色溫，減少對眼睛的刺激。鏡頭方面，搭載4,800萬像素超高清鏡頭、500萬像素120°超廣角鏡頭及200萬像素景深鏡頭，其中景深鏡頭能精準定位物體距離，令景深虛化更加自然。惟留意此機只對應4G網絡，並只有4GB+128GB一款容量。

同期加映：

大電池手機同期仲有HONOR X7國際版，內置5,000mAh電池，提供20小時串流影片播放或49小時通話時間，更支援22.5W HONOR Wired SuperCharge快充，充10分鐘便能播放3小時影片。其他硬件配置包括6.74吋90Hz屏幕、S680處理器、4,800萬像素四鏡頭等等。