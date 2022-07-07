黃嘉千同老公離婚　第4對夫婦中《爸爸去哪兒》魔咒！

台灣藝人黃嘉千與加拿大籍丈夫夏克立結婚16年，男方曾於2015年帶着女兒夏天參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒》，當時夫妻倆的幸福模樣受到觀眾喜愛，混血的夏天更被形容為小天使，豈料昨日二人驚傳離婚。不少網民都擔心夏天的「去向」，希望不要影響其成長心態。

其實，黃嘉千與夏克立的婚姻生活近年已似各自各精彩，疫情期間更是各過各的。沒有家人在身旁的夏克立偶爾會於網上分享加拿大的生活照，多半以大自然的景象背景，反觀黃嘉千在台灣露面，或有新聞消息，多半是舞台劇工作為主。

據悉，黃嘉千這對，已是《爸爸去哪兒》第4對離婚夫婦。王岳倫2018年被目擊與一名女子於飯店共度3小時，2020年又被拍到在KTV和美女有親密互動，直到2021年年底三度遭抓包摟美女進酒店，他才鬆口表示已和主播妻李湘離婚，結束12年的婚姻。模特兒張亮則於2019年11月突然宣布已和妻子寇靜離婚2年，並表示分開的原因是「家庭內部意見」，沒多久他就被爆出在2019年10月帶一名女子挑選鑽戒，關係可圈可點。

要數分開「最爆夫婦」則非王寶強與馬蓉莫屬。王寶強在2016年發文踢爆前妻馬蓉和經紀人宋喆搞不倫，兩人最終於2018年正式離婚，隨後女方爆料指曾遭王寶強多次出手施暴，不過法院在2021年5月判決馬蓉的指控是「子虛烏有」。