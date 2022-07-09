「星女郎」徐嬌淪女配　乘勢反噬流量女王趙露思

現年23歲、被視為新一代「甜寵女神」的趙露思，曾跟多位男神包括肖戰及許凱合作，有指現在內地劇已是「雙楊雙趙」的年代，即是4大花旦楊紫、楊冪、趙麗穎及趙露思主演的劇集都有流量及收視的金漆保證。趙露思和吳磊合演的新劇《星漢燦爛》日前首播即成熱度榜冠軍，勝過趙麗穎主演的新劇《幸福到萬家》，可見趙露思的「入屋度」高，吸Like力驚人！

然而《星》劇另一焦點，是2008年由周星馳親自揀選在電影《長江7號》反串做男孩的徐嬌，在《星》劇淪為配角「程姎」，即是「程少商」趙露思的堂姐。劇集播出後，始有網民發現徐嬌參演，並驚訝女大十八變，其造型清麗脫俗，判若兩人，盛讚她的演技不錯，造型比趙露思好看，認為絕對可跟對方較勁，看好她會憑此劇人氣反彈。反而趙露思在此劇被批口齒不清，網民稱如不看字幕，根本聽不清楚她說甚麼。

其實徐嬌起步不錯，在周星馳親自欽點下，憑《長》片獲獎無數，惟於2013年突然赴美求學，2015年自爆有縱隔腫瘤，因要施手術，跟新戲《旋風少女》撞期，無緣做女一，之後因常作Lolita風打扮備受批評，近年只是參演數部電影及劇集，人氣麻麻。