關心妍自爆手臂甩過3次骹　日日戴手托固定

歌手關心妍（Jade）昨晚（8日）現身太子，為新碟舉行簽名會，吸引大批粉絲到場支持，有粉絲更預備了鮮花及心意卡送給偶像，令她喜出望外，Jade說：「本身預備咗200份曲奇加心意卡送畀到嚟嘅歌迷，但估唔到會有咁多歌迷嚟，如果今日攞唔到嘅我哋會再後補，原先係想親手整曲奇，但驚整得唔靚，後來就交畀個朋友幫我整。」

談到早前演唱會反應不俗，她坦言未有打算添食開Part 2，不過正計劃年底辦巡迴演唱會：「最想去美國同加拿大，因為哥哥喺美國、我以前就喺加拿大讀書，又有親戚喺嗰度，順便探親，未試過喺加拿大開騷，若成事的話意義重大。（帶埋囡囡去？）唔會啦佢嚟緊升小一，要夾學校假期，唔想佢請太耐假。」她又笑稱以往夫婦二人輪流接送返放學的工夫，現已全交給老公處理：「個女已經冧掂咗爸爸，因為小學唔近屋企，本來打算坐校巴，但阿女同爸爸講咗句『我好鍾意拖住你隻手呀！』我老公即刻冧晒決定陪佢，我就即刻鬆口氣，哈哈。」

另外本月尾31日是Jade的生日，而囡囡的生日比她早一星期，所以要先籌備為囡囡的慶祝活動：「阿女鍾意攀石，但我陪唔到佢一齊玩，因為我右手曾經試過甩骹，唔可以太大動作，其實我甩過三次，一傷過就好易再甩，我開騷前唔記得咗，陪阿女去玩彈床時又甩過，醫生話除非做手術，否則就好易再甩，所有平時都戴手托固定，今日出席活動先除低。」