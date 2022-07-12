Q：本人60歲，最近每次小解明明已排清尿液，卻在15分鐘左右會有幾滴漏出，所以只好盡量在15分鐘內去多一次洗手間。另外也試過在咳嗽或大笑時就有尿液滲出，雖然只濕了少許內褲，卻總是擔心會有尿騷味。在性生活時也感到有一兩滴尿液在興奮時漏出，連妻子也肯定那是尿液。請問是前列腺問題嗎？可以怎樣解決？

徐先生

A：尿滲是尿失禁的其中一種情況，屬於泌尿疾病。男女性均有機會患上，例如婦女較易在產後遇到尿滲困擾，男性則較多因前列腺問題而尿滲。年齡層方面，以中壯年和老年男性得病為多，年輕男性得此症亦有增長趨勢。曾有歐美調查顯示，40歲或以上的男性受訪者中，每4位男性之中就有1位曾經經歷不同程度的尿失禁問題，可見情況不罕見。

尿失禁大致分為四種類型：(一)「壓力性尿失禁」的男女患者在咳嗽、打噴嚏、劇烈運動、大笑、提取重物時會滲尿。(二)「急迫性尿失禁」屬膀胱過動症候，患者會突然地強烈感覺要上廁所。(三)「 滿溢性尿失禁」的男性患者需要用長時間來排尿，尿液排出來時斷斷續續，若時間太趕急而一次「疴唔清」，導致尿液貯留在膀胱內，滿溢後便會在非排尿情形下，不受控地漏出尿液。(四)「尿末滴瀝/排尿後滴瀝」的男性患者雖刻意確保尿液已排清，但不久後依然有數滴尿液滲出，成因是殘餘尿液積存存尿道。

尿滲有很多不同成因，涉及泌尿系統操作的一個或多個器官出現異常。常見成因包括：前列腺增生或其他相關疾病影響膀胱運作及阻礙尿液排出、前列腺手術後肌肉衰弱、腎臟問題、尿道阻塞、糖尿病、神經性退化疾病和阿茲海默症、泌尿道感染和炎症、腹部和骨盆底肌肉長期承受過度壓力、藥物使用如服用利尿劑等等。

建議閣下安排一次男科檢查，上述四種的尿失禁類型，閣下較明顯有第一種和第四種得症狀，但究竟是不是前列腺問題，還是其他器官疾病，實在需要透過詳情檢查去得知。

李偉儀