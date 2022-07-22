正確護養3步　養出健康亮麗髮絲

大家都說頭髮是第2張臉，所以日常除了護膚以外，頭髮保養也十分重要。尤其是頭髮經常漂染人士，更應仔細呵護頭皮和髮絲。護理上，除了洗髮和護髮，更應加入深層護髮及頭皮按摩等步驟，只要有恒心，就自自然然養出健康亮麗秀髮。

第1步：先梳順頭髮

每日洗頭需要完成3個步驟，先用梳子梳順頭髮；然後用洗髮水清潔；最後用護髮素保持頭髮的光澤。第1步需要先用手部或梳子輕輕梳理一下頭髮，掃除隱藏在頭髮之中的污垢與雜質。做好第一層清理步驟之後，頭髮上的雜質就不會因濕了而變得難以清除。

第2步：注意洗髮水用量

接着用溫水沾濕每一根髮絲，再用洗髮水清潔頭髮與頭皮，洗淨髮絲表面的毛鱗片。注意使用洗髮時就算不起泡，也不要過量使用洗髮水，因為不起泡可能是因為髮絲本身缺水，又或者是由洗髮水本身含有不起泡物質的天然配方。一般來說，短髮只需要一個硬幣大小的用量，長髮及肩部就需要兩個硬幣大小用量的洗髮水就足以清潔全個頭。

第3步：護髮素不碰頭皮

最後使用護髮素，有人説護髮素只能用在髮尾，不能碰到頭皮，否則就會讓頭皮出油，造成頭瘡及頭皮發炎等問題。其實也要視乎護髮素以甚麽材質製造，但通常都不需要碰到頭皮，只要塗抹到每一根髮絲之後沖洗乾淨 ，就能達到柔順的效果。如果不用護髮素，頭髮就會變得很容易打結，難以打理。

加强版頭髮護理

每周至少使用一次的髮膜與精華護理，如果時間允許的話，甚至可以作為日常護髮步驟來使用。最正確的程序是洗髮和護髮後，加上髮膜滋潤頭髮。吹乾頭髮之前，再用頭髮精華液先為髮絲打底，防止風筒過熱傷害頭髮。如果想效果更好，不妨在塗抹護髮精華後，再用指腹輕輕按摩頭皮，便有效促進頭部血液循環，同時讓自己享受髮香放鬆壓力。