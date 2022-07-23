影后回帶︱跳唱「考古」片網民狂loop　劉雅瑟：瘋了嗎？

本屆金像獎出爐影后的劉雅瑟，入行18年憑電影《智齒》三度奪影后，一登龍門，演技備受肯定，同時近日網上出現多段「考古」片，重溫她2009年參加《快樂女聲》時的片段。當年以本名劉欣參賽的她又唱又跳，非常活潑開朗，當時《快》的評判包小柏更點評她：「喜歡你的人會瘋狂，不認識你的人會瘋掉！」不少網民驚呼當年的劉雅瑟打扮中性，跟現在優雅知情的形象截然不同，笑言中了面盲症，完全認不出她。另外，在網民剪輯的短片中，更驚現一副「天然呆」、髮型猶如《龍珠》中「撒亞人」的內地男神張藝興，原來他是劉雅瑟的「師弟」！2004年劉雅瑟參加《明星學院》奪得季軍後正式入行，張藝興則在之後一屆參賽。

回到青澀時，劉雅瑟十分大方的和網民一起討論，並在社交網轉發相關短片，寫了12個「哈」字的她留言：「不認識我的人，瘋了嗎？我反正經得起考古的，因為那時的劉欣是我的偶像，我很喜歡當年那個無所畏懼，勇敢自信的叛逆的小刺頭。」2006年她被看中主演電影《十三棵泡桐》初次做女一，當時更憑該片參賽東京國際電影節。等了7年，才再有戲拍，在趙薇執導的《致我們終將逝去的青春》中，飾「朱小北」一角令人留下深刻印象，並正式開始其演員路。