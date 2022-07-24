岸美由　巨乳妹玩分身

生活有咁多樣嘢要兼顧，令好多人都慨嘆「分身乏術」，偏偏喺日本寫真界有唔少女優好似識得分身術，邊拍寫真，邊讀書，有時仲要以女子組合身份四圍登台。至於今日為大家介紹嘅巨乳美少女岸美由，就喺寫真演出時大玩分身術，為大家帶來三重視覺享受！

嬌小玲瓏

好多日本女仔都生得嬌小玲瓏，但喺寫真界嘅矚目程度一啲都唔比高妹遜色，好似今年21歲嘅岸美由，身高5呎都唔夠，但講到吸引力，佢比起好多身材高挑嘅女優高出一大截，點解？好簡單啫，五官標致，青春可人，加埋身材嬌小，睇落似個嫩口學生妹，難怪咁多男士對佢嗒晒糖。除咗有一副美人胚子，岸美由嘅肉地白滑又富彈性，體態仲好有睇頭，特別係嗰對脹卜卜又堅挺嘅車頭燈，喺嬌小身形嘅襯托下，顯得非常激凸，E奶都變巨乳！

積極前進

岸美由拍寫真約兩年幾，出道前已經薄有名氣，但唔係因為拍過電影或電視劇，而係同佢嘅網上活動有關。原來阿妹有段日子成日透過社交平台發表各種有趣影片，慢慢吸納咗一班網民粉絲，繼而獲邀加入寫真界。家陣除咗拍寫真，阿妹亦係美少女組合#babababambi01嘅成員，為隊中嘅紅色代表人物，未來目標就係帶領組合進軍日本知名表演場館武道館開演唱會，希望佢會成功喇！

講番寫真工作，美由最近嘗試玩分手術，為雜誌拍咗輯一人分演三角嘅靚相，以眼鏡OL、競泳水着少女同埋電競少女三個形象登場，大家不妨留意吓！