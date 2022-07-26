經典黑幫電影《盜亦有道》男星保羅蘇雲奴離世

繼美國影星雷李奧達（Ray Liotta）於5月離世之後，經典黑幫電影《盜亦有道》（Goodfellas）另一美國男星保羅蘇雲奴（Paul Sorvino）亦於昨日（25日）在美國印第安納州住所內離世，享年83歲。

他的發言人透露保羅是死於自然，而他的影星女兒美娜蘇雲奴（Mira Sorvino）亦有於社交網回應老父離世一事。她留言說：「我父親偉大的保羅蘇雲奴過身，我的心裂開了—和他一起充滿愛、喜悅和智慧的生活已結束了。他是最了不起的父親。我很愛他。」

入行超過半世紀的保羅演過逾百部影視作品，除了提名《艾美獎》之外，亦提名過「舞台劇界奧斯卡」《東尼獎》。他擅演警察及黑幫人物角色，當中以1990年導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導的黑幫電影《盜亦有道》最為人熟悉，他演活了片中黑幫大佬Paul Cicero一角。

他與前妻育有3名子女，全都是圈中人。其中以美娜蘇奴最出名，她曾憑活地亞倫（Woody Allen）的《無敵愛美神》（Mighty Aphrodite）勇奪《奧斯卡》最佳女配角，而她於90年代亦與周潤發主演的首部荷里活片《血仍未冷》（The Replacement Killers）中任女主角。多年前，美娜被淫魔監製Harvey Weinstein性侵，保羅曾在訪問中直言如果Harvey不獲判監，就會親自殺死他！