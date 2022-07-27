謝東閔入行12年孖住孔德賢當「男一」　與陳嘉慧搞神仙戀

無綫藝人謝東閔與孔德賢從未為無綫劇集擔任男主角，而入行12年的謝東閔終於一嘗心願，孖住入行5年的孔德賢做男一，二人即將開拍公司輕鬆搞笑民初新劇，而女主角則是現時無綫力捧、一劇接一劇的「小花」陳嘉慧。

謝東閔於劇中飾演神仙，首擔「男一」的他坦言壓力不大，他受訪時說：「以前都拍過幾套古裝同民初，好似《大藥坊》、《丫嬛大聯盟》，不過今次嘅拍檔全部都未合作過。（你係前輩喎？）哈哈！係有經驗嘅演員，依家公司都提攜好多新一輩，都係好事嚟，不過真係好想同啲細過我嘅演員合作，擦出火花。（真係冇壓力？）冇喎！最緊要係畀心機做好個角色啫！」

說到之前如《殺手》、《刑偵日記》及《金宵大廈2》都多是演性格沉鬱、陰險的角色，他說：「係呀！之前幾套真係殺人殺到悶，係時候做番啲正派角色，都想畀觀眾睇到我開心、好玩嘅一面。」此劇現以「雙男一」上陣，問到會否跟孔德賢爭戲份時，謝東閔表示不會，只期待大家擦出火花。他又指今次最開心是可跟韋家雄合作：「我好愛佢，同佢合作真係好開心。」

至於孔德賢坦言有份做男主角很開心，他說：「之前都返咗去見監製，因為做男主角係自己嘅目標，亦都好感恩，好多謝公司畀機會我呢個新人，今年係我入行第5年，我會視今年為開始嘅一年，好好學習，先做好人，再做好戲，專心做好自己工作，其他嘢唔會理住。」他又指今次角色是開心的，故事入面跟飾演神仙的謝東閔相遇，一齊經歷感情，大家互相扶持同成長：「之前同閔大人（謝東閔）冇真正合作過，但大家一齊打過GAME同食飯，佢係一個好錫後輩，好NICE嘅人，我都希望喺佢身上學到嘢，互相交流。做主角係會緊張，尤其是呢套唔係時裝，係民初劇，壓力一定有嘅，但係我會視為動力，盡自己最大努力去演好，感受角色，同埋好好學習。」現時他正跟陳嘉慧合作拍攝《你好，我的大夫》，他說：「我哋拍得好開心，希望嚟緊呢套大家多啲對手戲時，可以磨練大家嘅演技，互相鼓勵成長。」

而陳嘉慧透露劇中角色只得18歲，更是妓院的妓女，「呢個係輕喜劇，都幾得意，講我畀人賣咗去妓院，中途會同孔德賢、謝東閔發生好多得意嘢，佢兩個都鍾意我，會有個三角關係。上一次拍民初係我實習時，我未正式做過民初角色，真係好興奮，不過我諗肢體語言同對白方面都要再執吓，本身自己麻甩啲，所以要有番啲女人味。」

而黃嘉樂今次劇中飾演「大奸角」，甚有發揮，與兩位男主角反差大：「個角色由工正直做到奸，我都好多年冇演反叛，繼《張保仔》同《致命復活》都有6、7年。（今次都係啲後輩做主角！）冇所謂，公司派乜咪做乜，角色係冇分大同小，最緊要係做好佢啫！」