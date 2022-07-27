夏日繽Fun好玩Staycation　玩水野餐又玩藝術

因為疫情，學生哥雖然暑假縮短了，但其實留港節目都可以好豐富，不少酒店更搞盡腦汁，設計了不少精彩主題的住宿假期，既有探索地方文化亦玩樂趣景點遊，又有與藝術交織，建構出多元文化有趣的特色宅度假，齊齊來個新奇有趣Staycation，Let's Go！

逛住灣仔吃喝玩

灣仔，對成年人而言絕不陌生，一個糅合新舊、獨一無二的熱鬧社區，而位於該區的五星級酒店香港君悅酒店推出全新的「夏日宅度假體驗」，包一晚房及可以從價值HK$1,000的餐飲或水療消費額、茶園享用夏日下午茶（兩位）及香檳一支、茶園享用自助午餐連啤酒及冰茶暢飲（兩位）、港灣壹號享用晚餐套餐（兩位）、露天池畔餐廳享用燒烤自助晚餐（兩位）或享用豐盛夏日野餐籃套餐（兩位）連香檳一支揀選一項，還有翌日早餐、每位入住小童可獲贈雪糕換領券一張等，最精彩是有多個「探索灣仔」精選提供，包括酒店禮賓司精心編排的「探索灣仔」遊覽地圖、憑酒店房卡於灣仔海濱水上運動及康樂主題區即場租用水上單車可享8折（星期一至五）或9折（星期六及日），以及獲贈一套本地畫家沈平繪畫的灣仔明信片套裝（只限套房預訂，數量有限，送完即止），以酒店為中心，一家大細齊齊發掘灣仔區的獨特性與趣味。

名家藝術鄉村味

想來個藝術滿滿的主題住宿，Klook與香港柏寧酒店聯乘（即日至11月2日開賣、8月5日至11月4日入住）推出全港首個莫奈花園的主題住宿應該會是不錯之選！住宿套票有多款，包括莫奈花園的主題客房住宿+莫奈主題野餐套裝、主題客房住宿+行政禮遇（含早餐、下午茶、雞尾酒和開胃小菜）+主題野餐套裝+主題鑽石機械腕錶、主題客房住宿+房內下午茶+主題野餐套裝等。3款主題客房均以莫奈的名畫命名，分別是春天的花卉主題、菊芋花主題和睡蓮主題；還有主題特色布置，好似抱枕及床尾巾、床邊絲花裝飾和畫作等，恍如置身法國藝術鄉村，感受名畫家莫奈的印象派畫風。此外，每房可獲贈主題限定禮品，包括野餐籃、野餐墊、主題酒杯和汽泡酒，一家大小想於酒店旁的維園草地野餐話咁易。除套票包送莫奈主題鑽石機械腕錶外，住客更可以超級優惠價額外追加選購，抵！於7月內預訂住宿體驗更可於入住當日於房內享用馬卡龍。

投入NFT小宇宙

好多人覺得近年大熱的NFT無小朋友份，其實很多小朋友都有藝術天分，想畀機會小小天才發揮所長？沙田麗豪酒店就將潮流大熱的NFT融入Staycation之中，帶來全新的「探索NFT•夏日親子住宿計劃」，於8月的周六、日（8月30及31除外）入住特選豪華客房（2成人及1小童）、於指定地點享用輕盈自助早餐、於濠餐廳享用池畔燒烤自助晚餐、體驗NFT101工作坊（2位）及參與趣味暑期活動，好似於泳池舉行的「夏日釣釣樂」或「小小神槍手」、游走酒店多個地方大玩「夏日尋寶樂」及於共享空間體驗「創藝小遊戲」或「小青蛙大蹦跳」等。當中最特別的是連小朋友都可以參加體驗NFT101工作坊，除可獲頒發完成工作坊的證書外，作品更有機會參展，讓更多人能欣賞到客人的NFT藝術作品；大小朋友都可以投入潮流大熱的藝術領域，並盡情吃喝玩樂添！