陳柏宇孖新人王嘉儀開騷　風格兩極期待擦出新火花

歌手陳柏宇（Jason）下月27日與唱作歌手王嘉儀（Sophy）舉行《我是現場》音樂會005，給樂迷帶來耳目一新的音樂體驗。二人曾在音樂活動相遇，但並不相熟，Jason對Sophy只憑聽歌作了解，他說：「當知道今次同Sophy合作，即刻上網聽同睇佢出過嘅歌曲，覺得佢係一個對自己音樂好有Style嘅女孩子。」

Sophy稱最記得有一年Jason擇下「我最喜愛男歌手」一獎，致謝辭時是叫大家投其他歌手，讓大家都可以攞獎：「我覺得呢個人好Warm，呢個Moment好難忘，當然仲有佢好好先生嘅個性一樣深刻。」

而他們音樂風格雖然兩極，但都異口同聲表示今次合作演出不僅為樂迷，也為自己帶來新鮮感。Jason說：「其實我一直都好喜歡同新嘅音樂人合作，好似之前就同Novel Fergus、Kiri T、Serrini等合作過，而每次合作都會有新嘅體驗，相信今次都唔例外。」Sophy亦稱：「Jason講嘢都用丹田，好勁！可想而知佢唱歌功力相當深厚，加上佢唱歌有講故事嘅感覺，相信到時我都會沉醉其中。」

他們更預告今次音樂會會度身訂造不一樣的歌單，Jason最期待聽到自己的作品會滲入Sophy的風格，他稱Sophy的音樂並非香港常見的曲風，很想將Sophy的音樂元素放在他自己身上。Sophy也期待二人擦出不一樣的火花，更說：「Jason作為男歌手，佢嘅音域好闊，應該可以唱到好高音。我自己作為女歌手，把聲有啲磁性，亦都算係唱到幾低音，所以喺聲音上嘅碰撞應該會好好玩，好期待同Jason唱合唱歌，同埋改編一啲歌曲。」