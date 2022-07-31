重新出發︱陳約臨飛日本拍攝全員中招　硬蝕酒店錢

香港開電視旅遊節目《重新出發》，雲集一眾女神張沛樂（沙律）、陳約臨、劉芷希及陳芷尤等，分別走訪港人旅遊熱點，如泰國、新加坡、馬來西亞、日本、台灣、澳洲、韓國等地。有消息指，正身在日本拍攝嘅陳約臨以及攝製隊均不幸中招，染上新冠肺炎！據知日本篇有兩部份，先會喺9月12日推出已拍完嘅東京篇，之後9月19日再出大阪篇，大隊係到咗大阪後中招，之後將要趕拍大阪外景。

據知去年成為「日本人妻」嘅陳約臨，今次完成東京拍攝，再抵達大阪後，佢同其餘3名工作人員都相繼確診，暫時眾人各自喺酒店隔離，目前佢已經變為一條線，即未再確診，聽日（1日）將會出關繼續拍攝工作。本身諗住順道回夫家探親嘅佢，每日都有同日本混血人夫視像見面，不過佢喺大阪，老公喺東京，二人暫時未再見面，惟老公日前去完沖繩後亦告染疫。

監製張志明就事件回應東網指：「我哋拍咗7集，依家就搵人返香港剪片先。佢哋喺酒店隔離7日先，之後會去做核酸檢查，7日後冇事出關就會拍番本身嘅集數，跟住就會趕節目出街。依家佢哋全部人都好似係一條線，應該冇嘢。暫時都係Over（預算）最多酒店錢，所以都唔係咁多，最緊要人冇事。都係差7-10日先返到香港，再睇有冇機票返香港，都冇乜嘢。」