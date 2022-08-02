女優施絕技　引爆男之潮吹

講到潮吹，日本AV女優喺呢方面可以話係專家，而佢哋除咗深諳潮吹之道，亦精通能夠令到對手爆發男之潮吹嘅高超技巧，搞到班男優喺高潮快感過後再攀上高峰，真係爽到震呀！

隨街獵男

喺Moodyz出品嘅《好吧，真的在這裏……一個男人在噴水！》中，講述小野六花呢位小惡魔出動隨街獵男，憑住俏麗可愛樣貌同嗲聲嗲氣嘅姣功，好容易就將目標男士冧到暈得一陣陣，甘願被六花帶上酒店上床！不過男士唔好開心住，因為花妹最擅長將男人玩弄到死去活來，而今次佢嘅目的正正就係要將對方引爆完再引爆，最後施展巧妙嘅手作仔技術，令佢哋為爆發出激烈嘅男之潮吹！

甘願被玩弄

由S1推出嘅《M男限定！眼前的風俗孃原來是AV女優》入面，絕色美女七森莉莉四圍搜尋愛好被愉虐嘅M男，於是佢去到不同風俗場所化身風俗孃，包括SM俱樂部及陪浴店等，好多客人見到莉莉之後，都因為佢超索樣貌同身材而感到驚訝同興奮無比，而莉莉就知道唔使四圍搵M男，因為班客人個個都甘於被佢玩弄，甚至出動皮鞭，搞到佢哋喺快樂與痛苦之間爆發出潮吹一樣冇問題！

簡評

大家都睇過女優表演潮吹功夫，而今次介紹嘅兩部作品就以引爆男之潮吹為主題，除咗帶嚟新鮮感，仲可以欣賞到女優嘅手藝係幾咁高超。當中本仙最鍾意小野六花主演嘅《好吧，真的，在這裡……一個男人在噴水！》，原因係六花活力十足，上到床夠晒火氣，而且獵男手法層出不窮，為佢哋引爆男之潮吹嘅場面亦各有不同，有時喺酒店，有時又玩埋車震，令作品更添刺激！