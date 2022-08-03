【簡潔生活學】抹窗神器　慳時間又環保

要將居室打理得乾淨企理，除了要懂得正確的整理收納方法，每天清潔打掃同樣重要，尤其是城市灰塵特別多，幾乎早晚要吸塵，冷氣機或抽濕機的隔塵網也要定期清洗，以免影響呼吸系統，尤其是疫情下，絕不能偷懶。

而眾多家務之中，最花工夫算是抹玻璃窗或鏡子，因為先要用毛巾抹走灰塵，再噴上清潔液，再用廚房紙或者報紙抹乾淨，每一個步驟都很花時花力氣，不過當見到玻璃抹得明亮透澈，好像也把心靈洗得乾乾淨淨一樣，同時感到很有滿足感。

相隔兩年，今次再返到澳洲的家，首要任務就是進行清潔，由於房子有很多落地玻璃窗，加上幾個套房的洗手間都鑲有玻璃浴屏及大鏡，心想：應該比起在香港打掃要多花3倍時間和體力吧！

不過，在Coles超級市場準備買清潔用品之時，竟給我發現一個小神器，這個三合一名叫Complete Window Washer的工具，價錢大概100港元，是將抹布、清潔劑及玻璃窗刮合而為一，變成一支「清潔手槍」。

這支清潔玻璃手槍，實際上是一個噴水壺上面配以一塊Microfiber超細纖維布的支架，物料能夠去漬去塵，反轉另一邊則是窗刮，使用時，只要裝入自製天然清潔劑（我用一片檸檬、少許白醋，再加清水），先向玻璃噴上清潔劑，再用纖維布一邊擦走玻璃上灰塵和污迹，再反轉另一邊的窗刮清走水漬，便已經變得光潔亮麗，透明感十足，所有玻璃都適合使用。

老公見我這個「清潔神器」如此方便，便拿去抹汽車玻璃，他也說效果不錯，最重要毋須又用毛巾又用抹紙等等，加上清潔劑也可以自製，十分環保。不知道香港是否有售這個澳洲Oates牌子或產品，所以我已買多一個準備帶回港，若然大家有興趣也可以上網找找。

Profile：Kitty Wong

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