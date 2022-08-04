【是日通勝】

農曆七月初七

壬寅年 丁未月 己丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：破屋、壞垣

忌：大事勿用

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：16、18、29、44

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：事業運上升，今天沒有甚麼問題可以難到你。

金牛座：生活多阻滯，想得多做得少，宜自我檢討。

雙子座：事業上得不到人脈支援，容易變得孤掌難鳴。

巨蟹座：運勢尚算平穩，遇到不如意的事要保持冷靜。

獅子座：財運處於強勢，但要懂得知足，忌貪得無厭。

處女座：生活稱心如意，佩戴粉水晶可提升個人魅力。

天秤座：工作順利，但財運不濟，收入或比預期遜色。

天蠍座：獲幸運之神眷顧，心情暢快，沒有甚麼煩惱。

人馬座：遇上麻煩要鎮定，驚驚青青無助於解決問題。

山羊座：財運差，投資宜採取觀望態度，勿輕舉妄動。

水瓶座：努力向目標進發，運氣差也不能阻你成功。

雙魚座：好人有好報！多幫助有需要的人可帶來好運。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）鼠 財運旺

（跌）羊 遇小人

鼠：財運旺，與人合作投資會有不錯的收益。

牛：事業發展不乏機遇，付出與回報成正比。

虎：貴人助力強，工作如虎添翼，成功在望。

兔：得天時地利人和，毋須為錢銀問題憂心。

龍：人緣運下跌，注意言行，避免形象受損。

蛇：貴人助力強，家中長輩是你的經濟後盾。

馬：心神恍惚，做事優柔寡斷，容易得罪人。

羊：是日沖煞，運氣不佳，提防小人放暗箭。

猴：談婚論嫁未到時機，急於表白容易碰釘。

雞：笑口常開可增強貴人運，有利事業發展。

狗：情緒不穩，易為了一些小事而亂發脾氣。

豬：愛情運順風順水，單身者易碰上有緣人。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

運氣取決於頻率（下）

心念會影響一個人的運氣，從而影響一個人的頻率。高頻率會吸引美好的事物，低頻率就會吸引一些我們所謂「倒霉事件」的發生。

在生活上，有很多方法可以協助提升個人頻率：

‧運動會製造多巴胺，帶給我們喜悅的感覺，這絕對是個人能夠控制的第一步。

‧接近多一些帶有正能量的朋友，盡量遠離那些怨天尤人的低能量友人，避免因而受到影響而變得疲乏。

‧多接觸大自然，感受大自然的生命力。

‧閱讀多一點有營養的書籍，又或者多看一些正面熱血有感染力的電影。

‧好風水的家居能夠帶來正能量，整齊簡約的生活空間，絕對會帶來清晰的頭腦。

‧使用坊間一些健康產品，協助提升個人頻率。

‧常常保持幫助別人慈悲的心。

‧減少口業，多說讚美的說話。

‧持續學習新事物的心態。

‧減少在社交平台放大自己的不幸，學習放下。

‧了解世界並非非黑即白的規則。

‧學習呼吸，定時冥想。

‧懂得寬恕。

‧不要吝嗇笑容。

‧活在當下。