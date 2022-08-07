電視定藝術品？畫框OLED品味登場

智能電視除了鬥大鬥高清，近年仲鬥埋外觀，一系列藝術電視遂應運而生。LG旗下Objet系列OLED電視EASEL是最新一員，採用了獨特的畫架式設計及金屬框架，整部電視可傾斜靠於牆面，並可關上滑蓋式蓋板，令電視搖身一變成為藝術擺設。

此機可切換為橫向顯示模式（Line View）或全屏幕（Full View）顯示模式，選擇前者時蓋板會向上滑動，屏幕僅餘小部分來顯示日期、時鐘、音樂播放器等工具；啟動後者時整個蓋板則會向下降低，令屏幕全部展示，呈現由OLEDevo自發光技術帶來的細緻高動態畫面。

外觀靚仔之外，此機的規格都唔弱，例如採用65吋120Hz屏幕，解像度達4K級數，同時支援Brightness Booster技術，可將畫面亮度提升20%，令畫面黑白位更清晰易看。另一賣點是內置80W輸出的4.2聲道音響系統，對應杜比全景聲，比不少藝術電視更好聲。

同場加映：8K新貴

Neo QLED 8K是Samsung最新Mini LED電視系列，內置全新量子神經網絡處理器8K，能實時分析畫面內容的類別與特徵，將畫質提升至更高水平。全新仿真景深強化技術強化主體的對比並保留背景不變，呈現猶如肉眼看到真實的畫面。旗艦型號QN900B內置6.2.4頻道及一對向上發聲單元，支援杜比全景聲。