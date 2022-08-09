Tyson Yoshi尾場有「斬獲」　怨粉絲嗌除褲致甩Beat

歌手Tyson Yoshi在九展舉行一連4場演唱會，昨晚（8日）尾場請來林家謙擔任嘉賓，Tyson女友Christy則捧足4晚場，尾場更穿上印有男友頭像的大會T-shirt現身。

Tyson與林家謙先後合唱《在空中的這一秒》及《熱到除衫》，期間Tyson不停以家謙的廣告對白：「好熱哩！」去逗對方，但家謙未有理會，反而質問對方：「我睇咗你個Rundown，講嘢嘅位多過唱歌，呢個係咩騷？你回應吓。」Tyson繼續重複問：「好熱哩！」，但家謙就東拉西扯講其他：「點解每晚都有人掟Bra？依家你都要戴啦！」Tyson見對方未有按預期回應，全晚粗口講不停的他連好友也照爆粗鬧：「X你啦！」家謙毫不在意，並大講爛Gag說：「今晚會唔會有Bra你估？我今晚就係你個Bro，Love You Bro！」

一如之前幾晚，當Tyson走近觀眾席獻唱時，有粉絲將Bra及紅色內褲拋上台，認真熱情。當Tyson唱《Something》後，突然自爆忘記拉褲鍊，他即時拉上並笑說：「好閒啫！」最後演唱會以他為女友所作的情歌《Christy》作結，Tyson獻唱時，女友走近台邊輕撫因男友頭髮，閃到盲。

Tyson受訪時感謝張敬軒在音響設置上為他作出調整，令他懂得正確方式唱歌，不用與音響鬥大聲，唱足四場也未有聲沙。講到表現，他自評第二場唱得最好，完全沒有甩漏，反而昨晚獻唱《Bae》時兩度未能入到拍子，他解釋：「因為我之前好投入咁唱緊一首歌，有粉絲大叫除褲，我好忟，用眼神好惡咁凶咗佢一眼示意收聲，入到後台換衫就覺得好內疚點解要咁惡，後來唱《Bae》就滿腦都係諗住呢件事，所以我喺台上即時講出嚟同個粉絲道歉，唔可以屈住喺個心，否則成個騷都會炒。」

問到嘉賓林家謙是否臨時上陣頂替患上新冠肺炎的湯令山？他指一早已安排家謙做嘉賓，只是想不到對方未有依照對白，臨場爆肚將粉絲拋Bra上台作話題，至於為何每晚都有粉絲拋Bra上台，他坦言自己也不知道：「今晚仲癲，有條紅色內褲，我嗰刻都有少少猶豫，但咁多人望住，條褲又咁鮮色，惟有用最有型嘅方法拎起佢。」

另外，由於MIRROR紅館騷事故，以至Tyson個唱要取消飛天環節，他表示舞台設計上有不少改動：「2022年仲邊有人用腳由主舞台行去小舞台㗎，原本係有升降台，我會吊威吔飛番去主舞台，再吊喺空中唱一首歌。（會唔會覺得失望？）話冇失望就假，但冇計，已經訓練到我有得開騷就好開心，湯令山中咗Covid唔緊要，我冇中，我唱到就OK。因為成個騷係自己掟錢，今次搞唔成我真係破產，公司啲錢清空晒去做騷，依家係有錢賺，但唔係賺好多。（投資再大型嘅騷？）唔好迫我諗住，畀我做一星期廢物先，乜都食吓，我戒咗口好耐。」提到他以《Christy》作個唱結尾，問是否有特別意思？他否認：「只係搵一首最多人認識嘅歌去完場，唔係女友指定。（佢係你老細喎！）你都可以咁講。（今晚輪到女友摸你頭髮？）係佢臨場發揮。」他又指其個唱有兩個傳統，一是不安歌，二是以《Christy》作完結。