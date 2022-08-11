走出楊思琦情傷陰霾！李泳豪宣布與拍拖2年台灣女友結婚

現年40歲的藝人李泳豪與舊愛楊思琦相戀9年，以為可以開花結果，怎料女方背他搭上跳水運動員吳帥，之後更被爆未婚生女，受盡情傷的他一直單身，全副精神放在工作上，除了演出處境劇《愛．回家》外，多年來非常爭氣，開設多間餐廳進軍飲食界。直至兩年前才遇到真命天女台灣女友Agnes，令他對愛情重拾信心，終於在與楊思琦分手11年後，宣布與女友結婚，實在可喜可賀，

李泳豪接受東網訪問時，直認與女友一早有結婚計劃，近日決定入紙申請結婚，他並開心分享喜悅心情：他說：「之前嘅事始終會有影響，有時諗嘢會負面咗，女友個人就好正面畀到自己正能量，同埋女友係寵物美容師，本身做嘢好勤力，性格好腳踏實地，真係好值得欣賞，最重要女友畀到我好實在感覺，思想成熟，大家相處得好舒服。」

豪仔自言當初告訴父親李家鼎要結婚時，鼎爺反應非常高興，他明白父親一直擔心自己走不出陰霾，被愛情嚇怕終身不娶，而Agnes與未來老爺亦很投緣。最令豪仔感動身邊很多朋友知道喜訊後，紛紛送上祝福。他說：「好似入紙咗幾日，係公司撞到豹哥（單立文），佢好肉緊拉住我話，如果啱就快啲拉埋天窗，畀番個女仔名分，我話已經入咗紙，佢聽完即刻好興奮..不停咁恭喜我，真係好開心有咁多人關心自己。」

問到他是否已放低與楊思琦的舊情，展開人生新一頁，他很正式地說：「我明白好多愛我嘅人，怕我真係走唔番出嚟，始於呢個經歷唔係一般人可以接受到，但我想話畀大家聽，其實我已經放低咗，只係等緊一個對嘅人出現，依家就畀我遇到。」他透露婚禮正在安排中，因疫情要顧及不少問題，不過一定會大宴親朋，他更不諱言希望盡快造人成功。因為很喜歡小朋友，好想快些做爸爸。