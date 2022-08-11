放假又落雨？仲有好多地方去玩嘅！

當假日遇上落雨天，的確是難耐煩悶，其實室內都有好多好去處，無論想打卡、聽音樂、行市集、欣賞藝術品，還是隨意逛一逛，甚至去一個地方就可以實現你多個願望，小記都有好推介，Ready？

【視、聽、玩全方位新體驗】

未諗到周末有咩活動？不如到以「Awaken Festival覺醒文化」為主題、全港首個結合本地音樂、藝術、生活與設計，集視、聽、玩的全方位新體驗「852FES」活動。

活動佔地100,000平方呎，涵蓋四大元素，包括本地音樂、復刻文化、創意藝術及生活風格，其中包括結合懷舊及潮流遊樂設施、攤位市集、原創品牌、手藝工作室及四個不同藝術展區，節目多鑼鑼。活動更邀請了多個本地音樂單位於852FES x Ones to Watch舞台輪流演出，包括吳林峯、Lolly Talk、平原習作（⿈妍、Michael C、小塵埃）、孫曉賢Kendy Suen、章尾而、John Jr. Chiang姜卓文等，有心水的你記得Mark實表演時間表。「852FES」將於8月12-14日一連三日於亞洲國際博覽館舉行，8月13及14日更有兩大實力女唱將方皓玟 x 謝安琪首度同台演出，好厲害呀！

【minini夢幻色彩世界】

外形軟萌可愛的LINE FRIENDS minini由即日至10月2日，首次在港於「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界」亮相。

於MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）內設有「TENNESSEE LOVELESS的藝術創作書檯」及「TENNESSEE LOVELESS的音樂創作工作檯」等兩大繽紛藝術打卡場地，LINE FRIENDS minini朋友仔會穿梭其中，帶來一個又一個萌爆打卡位，其中尢以全球最大7米高 LINE FRIENDS MINI BROWN，以及5米高 LINE FRIENDS MINI CONY巨型炲上擺件為星級打卡熱點推介。

打卡之餘，場內還有「藝術家視角塗鴉體驗」、「DJ DROP THE BALL」及「曲奇餅罐TIC-TAC-TOE」等互動遊戲、更有活動期間限定店，以及夢幻色彩世界互動觸感畫展–香港站，體驗多多，有得玩又可以滿足Shopping癮。