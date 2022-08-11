曾與多位巨星合作！鍾達茵挑戰「靚聲天后」

「新一代Hi-Fi天后」角逐戰展開，今年加入爭霸的「靚聲后」除有曾推出發燒碟的陳逸璇及歌莉雅外，還唱和音出身的樂壇女新人鍾達茵（Pam）及推出第2張Hi-Fi的侯慧寧（Connie）。Pam雖然在眾發燒碟歌手中資歷最淺，不過和圈中不少歌手，包括男圑MIRROR成員Anson Kong、太極樂隊、黃貫中、容祖兒、張智霖等合作過的她，收到不少支持和鼓勵，而Hi-Fi碟中的歌曲，更請得不同年代的樂隊成員為她重新編製。

Pam接受訪問時表示：「聽過我個名或認識我嘅朋友，通常都通過演唱會或者電視音樂節目，因為我未正式做歌手前，係幫好多樂隊唱和音，好似太極、Dear Jane、Mr.等，仲橫跨唔同嘅年代，所以我今次有機會可以個人名義推出翻唱專輯，我就特別揀咗以Band嘅歌做主題。」其中她跟合作無間的太極樂隊最友好，她表示：「我第一次做太極樂隊演唱會和音時送畀佢哋嘅，佢哋喺做訪問時飲晒，當Gary離世後我返去佢錄音室執嘢時，先發現原來佢一直有Keep住個酒樽，好開心呢支酒樽喺《痛》呢首歌嘅MV中出現。」