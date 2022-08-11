楊紫請劉學義上香閨喪「吹」　連環發文闢謠

內地狗仔隊今日（11日）網上放風聲，預告要爆一位頂流藝人的新聞，更暗示這個人姓楊，社交網粉絲超過5,000萬，因而引起熱議，網民都估是誰，最後，原來這位藝人是「流量女王」楊紫，她被拍得於家中為男藝人劉學義慶生，當時二人穿着休閒服，在家中簡單慶生。吹蠟燭時，屋內的燈全關，劉學義彎身吹熄時，楊紫更開心地跳起來，並順勢向劉學義挨過去，二人更同吃一件蛋糕。據悉，男方更曾被拍得凌晨時分到楊紫的家。

此事於網上流傳後，楊紫連發2個貼文澄清，更晒出當日聚會與好友們的聊天紀錄，於第一個貼文中，她留言：「我跟學義十多年好友，他生日一群人一起慶生，8點多去，因為第二天拍戲，11點切蛋糕，彼此吃自己的，沒有同吃，蛋糕他遞過來 是在問我是不是這個味道難吃?我說對，沒有餵我，本是一個簡單朋友的生日聚會，不想再複雜，到此為止吧！繼續拍戲了！」而於第2個貼文中，她晒出​​​聊天紀錄並再留言：「對於新聞說學義凌晨來我家喝酒未歸，給關心我的朋友們的解釋。同時呼籲造謠到此，不想因此傷害身邊朋友。」

楊紫的工作室都相當緊張，更轉發了她的貼文並留言：「謠言止於智者。不肯停止的都會依法取證，追究到底。」當劉學義於評論區留言：「下次喝酒，我盡量少叭叭！」楊紫即豪爽回應他:「以後還要有很多聚會，我們要繼續叭叭下去！友誼萬歲！」