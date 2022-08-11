蘇麗珊做KOL揭黑幕　顏卓靈最怕演唔好情緒病歌手

蘇麗珊、顏卓靈、吳海昕早前接受香港開電視主播王凌燕專訪，暢談新戲拍攝點滴。3位演繹3個不同單元，蘇麗珊指她的單元在一個商場取景：「我最多對手戲是林曉峰前輩，我們的角色都是KOL，我是專門披露黑幕的KOL，要混入商場揭發黑幕。」

至於顏卓靈就演有情緒病的歌手，她表示拍攝時精神狀態很緊繃：「因為角色面對很多情緒問題。第2就是開拍前一星期我才收到劇本，只剩一星期去準備，有2、3天已花在造型和漂頭髮，其他時候要處理很多行政上的事，留給跟角色溝通和戀愛的時間不多，所以到片場時我很擔心，精準與否，是否與角色同步，是痛苦但浪漫的經歷。」

蘇麗珊亦表示拍攝時很緊張：「導演拍攝速度很快，最多拍兩次你就要完成，而且我有很多對白，因為我是KOL，所以要說很多東西。」

吳海昕於片中與任賢齊有不少對手戲，她指很感激對方之教導：「第一次跟任賢齊合作，我覺得他是一個大前輩、大俠，我都有向他請教演戲，如何表現出驚恐。他都分享了很多，其實都要相信整個環境，有時候可能你沒演出來，但你的呼吸、心跳，配合現場環境，已令人感到害怕。」