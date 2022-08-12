【曾任亞視CEO】蕭芳芳丈夫張正甫離世　享年84歲

影后蕭芳芳丈夫張正甫前日（10日）離世，享年84歲。其友人於社交網公布消息，曾任亞視CEO的張正甫，在行內獲稱「張公」，是70年代著名影星蕭芳芳的第二任丈夫，二人婚後育有兩個寶貝女兒。東網聯絡上薛家燕，問到近排有冇同芳芳姐聯絡，她表示：「有呀！常常聯絡！都係講我孫仔的事！」但當問到張正甫離世一事，她說：「我已問了，但還沒回覆！」

張正甫對香港電視廣播貢獻良多，包括建立香港電視新聞制度，開創華語電視新聞直播報道、主播讀報的新聞報道形式，並引入衛星技術，接收世界各地新聞，讓香港媒體融入全球媒體。張正甫曾先後於麗的呼聲、麗的映聲、電視廣播有限公司（無綫電視）及衛星電視有限公司（STAR TV）擔任新聞部攝影師、記者、新聞編輯、電視節目監製、電視新聞部主管、電視及廣播節目總監，亦曾任職於多家香港和海外大型傳媒的管理層。

張正甫也是亞洲有線與衛星電視廣播協會的創會成員及前主席。直至2010年，張正甫獲香港演藝學院頒發榮譽博士，也是香港資深傳媒人員聯誼會顧問。近年亦擔任香港浸會大學媒體管理系、傳理系（新聞系）的客座教授，並於媒體信息公司擔任集團顧問，同時亦是願望成真基金董事。