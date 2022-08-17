本地雕塑家楊嘉美為《香港荷蘭⽇拓展藝術項⽬: 愛的綻放》展覽　宣揚環保和⽂化共融

【特約報道】今年夏天，「藝術有嘉」創辦⼈楊嘉美 (May)為 2022香港荷蘭⽇創作並策劃⼀個以可持續發展城市為題的雕塑作品展，活動獲荷蘭駐港澳總領事館、香港荷蘭商會、香港設計中⼼及和富社會企業全⼒⽀持。展覽於8⽉4⽇⾄9⽉6⽇，於假康怡廣場及康蘭居舉⾏，宣揚海洋和⽔資源保育，推廣多元⽂化交流，讓公眾⼀同欣賞及感受⼀個中西⽂化融合的仲夏。

作品《愛的綻放》靈感來⾃荷蘭先進的⽔資源管理和可持續城市發展理念，May 以⽊材雕塑出荷蘭具標誌性的鬱⾦香、船屋和海浪，象徵荷蘭應對⽔位上漲挑戰所作出的努⼒和城市的韌性。藝術家特別在作品中加入香港常⾒的的⾦裳鳳蝶作呼應，寄予香港能與荷蘭⼀樣，共同打造平衡⼈與⽣態的宜居城市。

是次活動更邀請不同年青和具經驗的藝術家⼀起發揮創意，以香港海岸線為主題舉⾏攝影展，並由香港知專設計學院學⽣策劃，與雕塑互相輝映，實現⼀個「共創」、「共建」的多元⽂化交流空間。主辦單位舉辦多場以再⽣物料為材的摺紙藝術⼯作坊，讓來⾃香港荷蘭商會、附近居民、和富社會企業、賽⾺會鯉⿂⾨創意館會員及香港基層兒童及青少年⼀同參與。

《香港荷蘭⽇拓展藝術項⽬: 愛的綻放》展覽

展覽⽇期：2022年8⽉4⽇⾄9⽉6⽇

地址： 香港康怡廣場、康蘭居及網上

入場費： 公眾參觀 – 免費

⼯作坊 – 需預先預約